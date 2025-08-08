Connect with us

Bienestar

Investigan si una píldora contra el asma podría prevenir reacciones alérgicas graves

Published

Científicos exploran un medicamento que bloquea la anafilaxia y abre nuevas posibilidades para millones de personas con alergias alimentarias.

Las alergias alimentarias afectan a cerca de una de cada diez personas en el mundo y, en algunos casos, pueden provocar anafilaxia, una reacción rápida y potencialmente mortal. Aunque existen tratamientos para ciertos alérgenos, como el maní, no hay una cura definitiva ni una forma segura de prevenir una reacción por exposición accidental.

Ahora, un equipo de la Universidad Northwestern (Illinois, EE.UU.) investiga un enfoque distinto: usar zileutón, una píldora recetada para el asma, para bloquear la vía biológica que desencadena la anafilaxia. En pruebas con ratones, el fármaco logró pasar de un 95% de susceptibilidad a un 95% de protección frente a reacciones graves.

“Fue realmente sorprendente lo bien que funcionó el zileutón”, señaló la Dra. Stephanie Eisenbarth, coautora principal del estudio y especialista de la Facultad de Medicina Feinberg.

Cómo actúa el zileutón

Los investigadores identificaron un gen clave, llamado DPEP1, que regula la producción de leucotrienos en el intestino. Estas moléculas inflamatorias están implicadas en las reacciones alérgicas y ya eran un objetivo conocido en el tratamiento del asma. Al bloquear su producción con zileutón, los ratones previamente vulnerables prácticamente dejaron de presentar síntomas tras ingerir extracto de maní.

El asma es una enfermedad inflamatoria y crónica del aparato respiratorio.

El profesor Bruce Bochner, otro de los responsables del estudio, destacó el potencial del hallazgo:

“Es un enfoque totalmente diferente para tratar la alergia alimentaria. Para un padre que manda a su hijo a una fiesta o para alguien que viaja en avión sin poder controlar lo que come, podría ser una protección valiosa”.

De los ratones a las personas

En julio, comenzó un ensayo clínico de pequeña escala para evaluar si el fármaco es igual de eficaz y seguro en humanos. De confirmarse, podría ofrecer una alternativa más accesible frente a tratamientos actuales como la inmunoterapia oral o el omalizumab, una inyección costosa y no siempre efectiva.

Además, el hallazgo podría ayudar a explicar por qué algunas personas obtienen resultados positivos en las pruebas de alergia alimentaria pero no presentan síntomas al consumir esos alimentos.

Qué es la anafilaxia y cómo reconocerla

La anafilaxia es una reacción alérgica grave que se desarrolla en pocos minutos y requiere atención médica inmediata. Puede provocar dificultad para respirar, hinchazón en la cara o la garganta, caída de la presión arterial, mareos y pérdida de conciencia. En casos extremos, puede ser mortal.

En la Argentina, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica recomienda acudir de urgencia ante la aparición de síntomas y, en personas diagnosticadas, llevar siempre consigo un autoinyector de adrenalina.

