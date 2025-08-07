Un hombre desapareció en una tormenta de nieve y 28 años después encontraron su cuerpo enterrado en un glaciar

El cuerpo de un hombre que estaba desaparecido desde hace 28 años fue encontrado en perfecto estado de conservación, enterrado en un glaciar. Naseeruddin había hecho un viaje por las montañas de Pakistán en 1997 junto a su hermano, pero se desencontraron durante una tormenta de nieve y nunca más se supo nada de él.

El cadáver apareció el pasado viernes en la región montañosa de Kohistan luego de que las altas temperaturas derritieran glaciares que durante décadas habían permanecido congelados. Lo que más le llamó la atención a los investigadores fue que estaba intacto, como si el tiempo no hubiera pasado.

“Lo que vi fue increíble. El cuerpo estaba intacto. La ropa ni siquiera estaba rota”, dijo Omar Khan, un pastor local que encontró los restos, a la BBC. Los expertos creen que el frío extremo, sumado a la falta de oxígeno y humedad en el glaciar, crearon el ambiente ideal para la conservación de los restos.

La identificación fue rápida porque el hombre llevaba documentación encima que también permaneció intacta. (Foto: gentileza BBC)

La identificación fue rápida porque el hombre llevaba encima documentación que acreditaba su identidad. Naseeruddin era un padre de familia, que estaba casado y tenía dos hijos. Al momento del accidente en la montaña, escapaba junto a su hermano de una disputa familiar, según informó el periódico The Express Tribune.

Durante una tormenta de nieve perdieron el contacto entre sí. Las autoridades creen que Naseeruddin debe haber intentado protegerse en una cueva cuando alguna grieta en el iceberg lo hizo caer y terminar bajo la nieve.

Al desencontrarse, su hermano Kaseeruddin buscó ayuda rápidamente. Tanto él como un equipo de rescate recorrieron la zona pero nunca lo encontraron. A 28 años de aquel suceso, finalmente apareció.