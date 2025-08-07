Connect with us

Se conocieron los resultados de la autopsia a Ari Buchman, la tercera víctima de la tragedia en Miami

Published

La nena de 10 años tenía familiares argentinos. Mila Yankelevich y Erin Victoria Ko Han fueron las otras víctimas.

La tragedia del velero que fue embestido por una barcaza en Miami dejó a tres nenas muertas: Mila Yankelevich (7), nieta de Cris MorenaErin Victoria Ko Han (13), de nacionalidad chilena, y Ari Buchman, de 11 años, con familiares argentinos.

En las últimas horas, la Oficina de Medicina Forense de Miami Dade informó que Arielle Mazi Buchman, a quien su círculo íntimo llamaba “Ari”, murió por complicaciones debidas al ahogamiento.

Buchman, estudiante de quinto grado de la Lehrman Day School, permaneció internada en terapia intensiva hasta que finalmente se confirmó su muerte.

“En el día más triste del calendario judío, mi familia llora la pérdida de nuestra prima Arielle, de 10 años, quien falleció como resultado de un trágico accidente de velero que ocurrió a principios de semana“,

Cómo fue el accidente

Las víctimas formaban parte de una colonia de verano de la Miami Youth Sailing Foundation, una organización local dedicada a la enseñanza de navegación para chicos.

El velero zarpó el lunes 28 de julio por la mañana al comando de una instructora de 19 años, con cinco chicos a bordo, de entre siete y 13 años.

Cerca de las 11.15, el velero fue embestido por una barcaza. La escena quedó registrada por una cámara de seguridad. En las imágenes, se ve como el bote, de apenas 6 metros y con velas de colores brillantes, flotaba detenido entre las islas Hibiscus y Monument, en la Biscayne Bay.

De repente, la enorme barcaza —que transportaba una grúa y era empujada por un remolcador— pasó por encima de la pequeña embarcación, según se puede ver en las imágenes difundidas por el Miami Herald y el canal CBS4.

Mila Yankelevich. (Foto: Instagram @bycrismorena)

Las velas color neón desaparecieron bajo el agua en cuestión de segundos y el velero quedó destruido tras el impacto. El choque fue tan fuerte que todos los ocupantes salieron despedidos al agua.

Según la Guardia Costera de Estados Unidos, Mila y Erin llegaron sin signos vitales al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

El accidente sacudió a la comunidad latina del sur de Florida, especialmente a los argentinos que viven en la zona.

