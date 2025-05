Chaco Juega 2025 se prepara para el inicio de su segunda edición

Chaco Juega es la oportunidad para que jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad puedan disfrutar y competir del evento deportivo más grande de toda la provincia de forma totalmente gratuita. Chaco Juega está impulsado por el gobierno provincial a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

El objetivo del programa Chaco Juega es la inclusión a todas las localidades, donde más de 1500 jóvenes en toda la provincia participan deportivamente a través de distintas disciplinas de forma individual y grupales.

Esta edición contará con el deporte convencional en las categorías sub 13, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 17, masculino y femenino.

Deportes Adaptados: categorías sub 16, sub 17 y sub 18, masculino y femenino. Goalball, Boccia, Atletismo, Natación, Vóley Sentado, Básquet 3×3 y Tenis de Mesa.

Personas Mayores: Más de 60 años de edad. Tejo, Newcom, Truco, Ajedrez, Tenis de Mesa, Padel, Orientación y Sapo.

Participantes

Los inscriptos deberán ser residentes a la localidad a la cual pertenecen, los participantes podrán representar a clubes, ser federados o no. Se debe presentar una lista de buena fe con nombres y datos completos de los jugadores, presentación de DNI y de ficha médica.

Instancias

Local: competencia en el ámbito municipal.

Zonal: Competencia con ganadores de los municipios.

Provincial: Final provincial con ganadores de zonas, departamentos o regiones.

Para mayor información dirigirse a los números 3624517050 ( Prof Raul Ruiz Diaz) o bien al 634924 ( Prof Seba Borda ).