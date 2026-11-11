“El tiempo demuestra todo”: el íntimo mensaje del percusionista de Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino

Darién Grenon despidió al histórico líder de la banda con fotos inéditas y un mensaje cargado de sentimientos

Un mensaje en redes sociales recuerda al músico Marcos Camino junto a una fotografía en blanco y negro difundida por el grupo Los Palmeras. Un mensaje en redes sociales recuerda al músico Marcos Camino junto a una fotografía en blanco y negro difundida por el grupo Los Palmeras.

La muerte de Marcos Camino, fundador de Los Palmeras, dejó una serie de despedidas que expusieron el costado más personal de una historia atravesada por la música y los afectos. Entre ellas, se destacó el mensaje de Darién Jorge Grenon, timbalero de la emblemática formación santafesina, quien recordó al músico como un amigo, un jefe, un consejero y una figura paterna para su familia.

El percusionista compartió una serie de imágenes que recorren distintos momentos de su vínculo con Camino. Una de las postales más íntimas muestra al referente de la cumbia santafesina junto a la hija recién nacida de Grenon, sentado al lado de la cama de hospital. Sobre esa fotografía, el músico escribió una frase que resumió el lugar que Marcos ocupaba en su vida: “Cómo no quererte, viejo, si estuviste presente en el momento más importante de mi vida”.

La imagen deja ver a Camino en una escena alejada de los escenarios, los ensayos y las giras. Con el teléfono en sus manos y la mirada puesta sobre la bebé, el fundador de Los Palmeras aparece cerca de la familia de quien compartió con él buena parte del camino artístico. Para Grenon, aquel gesto quedó asociado a un momento que definió como central en su historia personal.

El músico Marcos Camino estuvo presente en el nacimiento de la hija de Grenon El músico Marcos Camino estuvo presente en el nacimiento de la hija de Grenon

El timbalero publicó además una foto junto a Marcos Camino antes de un show. Ambos posan con los trajes de gala que suelen acompañar las presentaciones de la banda, en una postal que remite a la intimidad previa a salir al escenario. Allí, Grenon dejó un texto extenso en el que habló de los años compartidos, el aprendizaje y el vacío que deja la partida del músico.

“Hay personas que aparecen en nuestra vida y dejan una huella imborrable, eso fuiste vos para mí y mi familia. Amigo, jefe, consejero, como un padre para nosotros”, expresó. Luego, agradeció las enseñanzas que recibió de Camino a lo largo de su trabajo en el grupo: “Te agradezco por enseñarnos a respetar nuestro trabajo, por valorarlo”.

El mensaje continuó con una referencia directa al futuro de la agrupación, cuya continuidad atraviesa ahora una etapa marcada por la ausencia de uno de sus fundadores. “Hoy nos dejás un vacío muy grande, Marcos. Acá tus Palmeras van a seguir sonando”, escribió Grenon, junto a emojis de palmeras que remiten al nombre y la identidad del conjunto.

Los músicos Marcos Camino y Darién Grenon visten chaquetas formales a juego en una fotografía de archivo compartida tras el deceso de Camino Los músicos Marcos Camino y Darién Grenon visten chaquetas formales a juego en una fotografía de archivo compartida tras el deceso de Camino

El músico cerró sus palabras con una despedida dirigida a Camino y a su padre, conocido como “el Gringo”. “Te vamos a recordar siempre, amigo. Buena gira, abrazame fuerte al Gringo como le decías”, señaló, en una frase cargada de afecto y memoria.

Es que el dolor de Darién quedó atravesado por una historia que comenzó mucho antes de su incorporación a la banda. Su padre, Jorge Omar Grenon, conocido como “el Gringo” Grenon, fue guitarrista y tecladista de Los Palmeras durante más de 20 años. Su recorrido lo convirtió en uno de los músicos que acompañaron a Camino durante una extensa etapa de la agrupación.

El Gringo Grenon murió el 27 de junio de 2019, luego de una larga enfermedad. Su ausencia dejó una marca en el mundo de la cumbia santafesina y, de manera especial, en su familia. Años después, Darién continuó ligado al conjunto como timbalero, con la particularidad de ocupar un lugar en la misma banda de la que su padre había formado parte durante gran parte de su carrera.

La última publicación del percusionista añadió una capa más a la despedida de Camino. La fotografía en blanco y negro muestra a Marcos sonriente, con un instrumento de cuerda entre las manos, junto a Jorge Omar Grenon en una reunión informal.

Marcos Camino ejecuta un instrumento de cuerdas junto a Jorge Grenón en una fotografía familiar difundida por Darién Grenón Marcos Camino ejecuta un instrumento de cuerdas junto a Jorge Grenón en una fotografía familiar difundida por Darién Grenón

Darién escribió apenas “Gracias”, acompañado por un emoji. La brevedad contrastó con el peso de la postal. Allí estaban su padre y el hombre al que acababa de definir como un segundo padre para él. Dos compañeros unidos por Los Palmeras, por la música y por años de convivencia que ahora forman parte de la memoria familiar.

En otra historia, el percusionista compartió una publicación oficial de la banda con un retrato en blanco y negro de Camino. La foto lo muestra sonriente, con uno de los sacos estampados que se volvieron parte de la estética del grupo. Allí puede leerse la inscripción “Los Palmeras 1950 – 2026”, en alusión a los años de vida del músico.

Sobre esa imagen, Grenon escribió: “No hay palabras, Marcos querido. Gracias por ser excelente con todos nosotros”. A continuación, agregó: “El tiempo cura y demuestra todo. QEPD”. El texto reflejó el impacto que la noticia tuvo entre quienes compartieron con él conciertos, viajes, camarines y decisiones dentro de la formación.

Los Palmeras quedaron asociados durante décadas a la cumbia santafesina y a un repertorio que atravesó generaciones. En ese recorrido, Marcos Camino se consolidó como una de las figuras centrales de una agrupación que mantuvo su vigencia a través de los años y sumó nuevos músicos a su formación.

Grenon, encargado de los timbales, continúa como parte del conjunto junto a integrantes como Marcos Camino Jr. y Pablo López, en un momento de cambios para la banda. Su mensaje dejó una promesa que sintetiza el desafío que queda por delante tras la muerte del fundador: mantener vivo el sonido que identificó a Los Palmeras y honrar la enseñanza de quien fue guía dentro y fuera de los escenarios.