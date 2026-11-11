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El Niño se fortalece y anticipan que podría seguir intenso hasta bien entrado 2027

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La NOAA estima más de 83% de probabilidad de una fase fuerte o muy fuerte, con anomalías superiores a 4 grados y efectos previstos sobre lluvias, temperaturas y actividades productivas.


La NOAA mantiene activa su alerta por El Niño y calcula una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno conserve una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-marzo de 2027. Las anomalías de temperatura superficial del mar ya superaron los 4 grados en algunas áreas del Pacífico ecuatorial oriental.

El Centro de Predicción Climática informó que los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un refuerzo del evento durante 2026. También estima un 83% de posibilidades de que el índice relativo del Pacífico alcance o supere 2,5 grados entre octubre y diciembre, nivel asociado a episodios de gran intensidad. Y hay un 98,5% de probabilidad de que 2026 integre el grupo de los cinco años más cálidos.

El fenómeno modifica probabilidades de lluvia y temperatura, aunque su expresión final depende de otros factores regionales. En Argentina, el meteorólogo Marcelo Madelón advirtió que en verano “esas lluvias suelen producir inundaciones en todo lo que es del centro hacia el este del país” y que “este ‘Super Niño’ puede aparecer con inundaciones incluso más profundas”.

La NOAA adoptó este año el Índice Oceánico Niño Relativo (RONI) para diferenciar la señal de El Niño del calentamiento global. En el trimestre agosto-octubre, el RONI registró 2 grados, dentro de la categoría de evento muy fuerte.
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