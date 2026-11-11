Sismo en la Fórmula 1 porque una figura podría dejar un equipo de punta: el “efecto dominó” que involucraría a Colapinto

Oscar Piastri querría rescindir su contrato, pero todo depende de dónde pueda ir. Quién podría reemplazarlo y por qué el corredor argentino estaría en la danza de nombres para un posible cambio

La ruptura de Oscar Piastri con Mark Webber dejó un tendal. El piloto australiano renovó el año pasado con McLaren, pero podría alejarse y generar un efecto dominó de cambios de escuderías en el futuro de la Fórmula 1. Este panorama acontece a tres fechas del final de la temporada.

Al corredor australiano se lo vio con cara larga este fin de semana en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, sede del Gran Premio de San Pablo, en Brasil. Desde el jueves en el Media Day se lo notó con cierta incomodidad dentro de los boxes y en el momento de la rueda de prensa solo cambió su impronta cuando le preguntaron por el fallecimiento de su compatriota, Alan Jones, campeón mundial en 1980.

Piastri se habría separado del ex F1 Webber porque no lo logró pasar a otro equipo luego del anuncio de renovación de su compañero, Lando Norris, hasta 2030 con la escudería de Woking. En tanto que Oscar extendió su vínculo el año pasado de forma multianual, según publicó McLaren, pero Motorsport entiende que esa relación es hasta 2028.

Oscar Piastri en una postal del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos este fin de semana (REUTERS/Adriano Machado) Oscar Piastri en una postal del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos este fin de semana (REUTERS/Adriano Machado)

El oceánico de 25 años llegó al team británico luego de su escandalosa ruptura con Alpine, que a mediados de 2022 lo anunció como titular y el propio corredor lo negó en sus redes sociales debido a sus negociaciones con McLaren. En ese momento Webber negoció la salida de Piastri del team francés, una disputa que terminó ante la Junta de Reconocimiento de Contratos de la F1, que falló a favor de McLaren y permitió al piloto debutar en 2023 como reemplazo de Daniel Ricciardo.

Por entonces, Piastri era considerado como una de las mayores figuras emergentes con una escalera perfecta hacia la Máxima tras un tridente de títulos cuando comenzó a ser representado por Webber en la Fórmula Renault Europea (2019), Fórmula 3 (2020) y la Fórmula 2 (2021). El propio Norris lo vio como una amenaza. El australiano llegó a Woking imponiendo su fuerte personalidad y con el correr del tiempo fue un dolor de cabeza para su compañero de equipo. En 2024 logró sus primeros dos triunfos y el año pasado plasmó siete, llegó con chances a la última fecha del año junto a Norris y Max Verstappen (Red Bull), pero el inglés se quedó con la corona tras ser tercero en Abu Dhabi.

La ruptura con Webber se produce en medio de una campaña 2026 muy por debajo de las expectativas para el australiano. Tras pelear el campeonato de 2025 hasta las últimas fechas y finalizar tercero, a 13 puntos del título, Piastri no ganó ninguna carrera en lo que va del año y ocupa el séptimo lugar del campeonato de pilotos, a 94 puntos de su compañero de equipo, Lando Norris, que este domingo logró en San Pablo su tercera victoria en la temporada.

Si Carlos Sainz retorna a McLaren, para su lugar en Williams sonaría Franco Colapinto, que plasmaría otro regreso (AP Photo/Darko Bandic) Si Carlos Sainz retorna a McLaren, para su lugar en Williams sonaría Franco Colapinto, que plasmaría otro regreso (AP Photo/Darko Bandic)

Ese contraste de resultados y la salida de su representante histórico reavivaron las especulaciones sobre una eventual salida de McLaren, alimentadas durante el verano boreal por los rumores que vincularon al piloto con Red Bull tras los cuestionamientos sobre el futuro de Verstappen. Sin embargo, el neerlandés renovó su vínculo con el equipo austríaco, lo que cerró esa puerta al menos en el corto plazo.

Los rumores apuntan a una posible salida de McLaren, pero con su lugar asegurado para 2027, habría que esperar hasta 2028 para un eventual cambio. Sin embargo, siempre hay cláusulas para poder concretar una desvinculación y esto podría promover una serie de cambios. Si deja el equipo inglés, el que suena para un posible reemplazo es Fernando Alonso, quien viene lidiando con Aston Martin y en el epílogo del presente ejercicio tendría más la cabeza metida en su retorno al Rally Dakar en 2027, con un Dacia cuya decoración llevará los colores de la escuadra inglesa de Silverstone. Aunque el preferido del CEO de McLaren, Zak Brown, sería otro español, Carlos Sainz, quien extendió su vínculo de forma multianual con Williams.

Ante este panorama, y si Piastri no logra desvincularse de McLaren para 2027, la salida sería para 2028, pero el tema quedará supeditado a que el australiano también consiga un lugar. ¿Será Mercedes en reemplazo de George Russell? Si Oscar logra una butaca en un equipo que le conviene, su lugar en Woking sería codiciado al tratarse de una de las cuatro escuderías más fuertes. Ahí jugarían Alonso o Sainz, cuyo lugar en Williams podría ser algún piloto que sea del gusto del jefe del equipo, James Vowles, quien supo promover a Franco Colapinto en 2024. ¿Volverá el argentino al team de Grove? De momento, en 2027 cumplirá con el tercero de los cinco años de cesión en Alpine, pero habrá que ver si la escudería inglesa tiene alguna cláusula de repesca. Se esperan más novedades para este boletín.