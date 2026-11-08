Partida presupuestaria para la Escribanía Municipal: “Uno de cada tres vecinos de Resistencia no tiene el título de propiedad”

En los estudios de CIUDAD TV, el concejal justicialista Guillermo Monzón habló sobre el proyecto de ordenanza que impulsa para que se incorpore en el Presupuesto 2027 las partidas necesarias para la puesta en funcionamiento de la Escribanía Municipal, aprobada hace cuatro años atrás pero interrumpida en su oficialización.

Explicó que con esta figura en funcionamiento, lo que se busca es contar “con una herramienta más en todo el proceso de ordenamiento territorial que la ciudad de Resistencia necesita, que tiene que ver con la regulación de la tenencia de la tierra”.

“Uno de cada tres vecinos no tiene el título de propiedad del lugar donde vive. Es un problema muy grande y eso repercute en todas los demás desarrollos de la ciudad que tienen que ver con el tema tributario; inmobiliario, porque también reduce las posibilidades de invertir donde no está regularizada la tenencia de la tierra. También los servicios básicos de agua y luz del vecino que todavía no lo tiene formalmente. Entonces, las implicancias son mayores si no tenemos ordenada la tierra, regularizada”.

“Esta escribanía municipal que ya la tenemos creada en el Municipio todavía no está en funcionamiento. Por eso presenté un proyecto para que se incorpore en el presupuesto que ingresó la semana pasada los recursos necesarios para ponerla en funcionamiento”, afirmó el funcionario y aseguró que “eso va a permitir poder agilizar toda la escrituración de todas las familias que están iniciando su regularización dominial de la tierra. Están pagando las cuotas mensualmente y cuando finalizan se encuentra como un vacío, un bache, de esperar la escrituración pública de todo el Registro del Propiedad del Inmueble y todo un proceso más largo que hoy lo está haciendo el municipio en convenio con el Colegio de Escribanos”.

Explicó que el objetivo es contar con una Oficina interna dentro del municipio que se dedique a la regularización de las tierras en Resistencia, “de conformar ya la escritura para que cada familia pueda tener ese título de propiedad tan esperado”.

Aclaró que de esta manera ya no se requerirá de la participación del Colegio de Escribanos “porque ya vamos a tener la escribanía propia. Justamente eso fue sancionado por ordenanza y la justicia convalidó la iniciativa del Municipio oportunamente, hace 4 años atrás cuando se aprobó. Entonces, lo importante era dar un paso más que nos estaba faltando para todo el proceso de regularización dominial que no impide ningún tipo de desempeño de la matrícula profesional de los escribanos, que también puede el vecino recurrir oportunamente”, indicó.

“Hoy, la tierra es municipal por más que el vecino viva hace 20 o 30 años”, sostuvo el concejal e insistió en que “la idea es finalizar ese proceso y se finaliza con la escritura. O sea, la familia es dueña de ese terreno cuando tiene el título de propiedad y la escritura”.

“Acá, lo que queremos, es agilizar el proceso de formalizar la tenencia de la tierra. Lo que queremos es justamente lograr que el vecino tenga la seguridad jurídica mediante la escritura y tener su tranquilidad. Y, a partir de ahí, ese terreno entre al mercado formal inmobiliario”, afirmó.

Aclaró nuevamente que la escribanía municipal “no es un impedimento para que el escribano intervenga. Lo que queremos es dar el primer paso de formalizar la tenencia de la tierra para que a partir de ahí cualquier propietario de una tierra pueda si quiere venderla ya recurriendo a un escribano privado, o sea, en la otra etapa. No es que se le quita trabajo, que era una de las discusiones”.

Aseguró que “la idea es que la escribanía cumpla una función de cuidar el patrimonio municipal, que es la tierra, que es el bien inmobiliario que forma parte de recursos, de capitales que tenemos que cuidarlo como municipio”. “La escribanía municipal va a tener un impacto fundamental en cada una de las familias para tener esa escritura y cumplir ese sueño”, sostuvo.

Para Monzón “hay una necesidad de que el Estado de la seguridad jurídica a través de la escritura, a través del título propiedad”.

“Presenté este proyecto porque este ya será el cuarto año de la gestión de Roy Nikisch, para que incorpore los recursos necesarios para poner en funcionamiento la Escribanía Municipal y de esa manera podamos cerrar todo este circuito y facilitar lo antes posible que cada familia pueda tener su escritura. Eso es fundamental”.