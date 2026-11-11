«León XIV hablaba de humildad y en la carpa había fiesta»: el duro descargo de Quintela

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuestionó al Gobierno nacional por preparar una carpa con comodidades preferenciales para famosos, políticos y empresarios durante la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El riojano criticó el uso de recursos públicos para ese agasajo y aseguró que el dinero destinado a la carpa podría haberse utilizado en obras públicas.

“Durante años, incluso desde antes de asumir, este gobierno libertario de derecha nos dijo que no hay plata. Que hay que ajustarse, que hay que cumplir con el déficit cero, que el Estado es una carga”, lanzó Quintela en su publicación de X. De esta manera, el mandatario provincial manifestó su malestar por el espacio que fue preparado para unos pocos con aire acondicionado, comida, bebidas y baños exclusivos.

Según la información, la carpa VIP fue utilizada por funcionarios integrantes de la Jefatura de Gabinete. Además, a ese lugar llegaron Carolina “Pampita” Ardohain, Valeria Mazza y su marido, el empresario Alejandro Gravier; Yanina Latorre, Florencia de la V, Nicolás Francella y Claudia Villafañe, entre otros invitados.

En ese contexto, Quintela cuestionó al Gobierno nacional luego de que se jactara de cuidar los recursos mientras “asfixiaba a las provincias, a las personas con discapacidad, a los jubilados, a las universidades, a los trabajadores, a los sectores vulnerables”.

Y añadió: “Llegó el papa, una visita histórica para los argentinos, y a metros del altar armaron una carpa VIP con catering para famosos, políticos y empresarios. León XIV hablaba de humildad, de encuentro. En la carpa había fiesta. Afuera, el pueblo esperaba la misa. Ahora hay un pedido de informes en el Congreso. Que no digan que era un detalle del protocolo. Eso no es una justificación, es una forma de ver el poder”, lanzó con dureza.

Finalmente, Quintela volvió a cargar contra el Gobierno de La Libertad Avanza y expresó: “Para Milei el ajuste lo pagan los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, los trabajadores. Para los amigos hay catering. Lo que se gastó en esa carpa podría haber servido para arreglar rutas nacionales, terminar viviendas o avanzar con obras en hospitales. Obra pública que cambia la vida de la gente. Para eso dicen que no hay plata , pero para una carpa Vip sí”, sentenció.