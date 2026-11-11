La Selección pone en marcha las prácticas para cerrar el año ante Uruguay y Costa Rica

La Selección comienza a entrenar de cara al partido ante Uruguay Ayer arribaron los 28 jugadores y hoy será el primer entrenamiento. El viernes será el juego ante la “celeste”. Luego, Costa Rica.



La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año. El viernes recibirá a Uruguay, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como “La Bombonera”. Y el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cronograma de actividades comenzó ayer con el arribo de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada. El primer entrenamiento será cerrado y comenzará hoy a partir de las 10:00 en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Mañana, el segundo entrenamiento está pactado para las 17 con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados. A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación de horario establecido, el técnico Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

El combinado nacional quiere cerrar el año de la mejor manera, luego de un año lleno de emociones en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que perdió por 1-0 ante España, con un gol de Ferran Torres en tiempo extra. Además, tuvo la despedida de su histórico capitán, Lionel Messi, tras 21 años vistiendo la camiseta. Junto a él, varios referentes del plantel hicieron lo propio para dejar lugar a la nueva generación.

Precisamente, esa nueva generación es a la que Scaloni viene dándole lugar al convocar jugadores para iniciar la renovación después de ocho años gloriosos con los mismos soldados. La cara de este nuevo plantel es la figura que aprovechó rotundamente los minutos y la responsabilidad brindada: Nicolás Paz, el referente de juego y “10” del Como 1907, que marcó tres goles en los últimos tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

17 h – Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)

Jueves:

17 h – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar).

Viernes:

20 h – Amistoso vs Uruguay en La Bombonera.