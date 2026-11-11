Connect with us

Hi, what are you looking for?

Deportes

La Selección pone en marcha las prácticas para cerrar el año ante Uruguay y Costa Rica

Published

La Selección comienza a entrenar de cara al partido ante Uruguay Ayer arribaron los 28 jugadores y hoy será el primer entrenamiento. El viernes será el juego ante la “celeste”. Luego, Costa Rica.


La Selección argentina tiene programados los dos amistosos internacionales pactados para afrontar la última fecha FIFA del año. El viernes recibirá a Uruguay, desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como “La Bombonera”. Y el martes 17 afrontará el segundo partido ante Costa Rica, con horario a confirmar, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El cronograma de actividades comenzó ayer con el arribo de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni, pero sin ningún tipo de acción programada. El primer entrenamiento será cerrado y comenzará hoy a partir de las 10:00 en el predio de Ezeiza que lleva el nombre de Lionel Andrés Messi.

Mañana, el segundo entrenamiento está pactado para las 17 con los primeros 15 minutos del comienzo abiertos a los periodistas acreditados. A la misma hora, pero del jueves, se realizarán las últimas actividades (cerradas); el mismo día, sin confirmación de horario establecido, el técnico Lionel Scaloni brindará la conferencia de prensa habitual en la previa del encuentro ante Uruguay.

El combinado nacional quiere cerrar el año de la mejor manera, luego de un año lleno de emociones en el que llegó a una nueva final de la Copa del Mundo en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, que perdió por 1-0 ante España, con un gol de Ferran Torres en tiempo extra. Además, tuvo la despedida de su histórico capitán, Lionel Messi, tras 21 años vistiendo la camiseta. Junto a él, varios referentes del plantel hicieron lo propio para dejar lugar a la nueva generación.

Precisamente, esa nueva generación es a la que Scaloni viene dándole lugar al convocar jugadores para iniciar la renovación después de ocho años gloriosos con los mismos soldados. La cara de este nuevo plantel es la figura que aprovechó rotundamente los minutos y la responsabilidad brindada: Nicolás Paz, el referente de juego y “10” del Como 1907, que marcó tres goles en los últimos tres amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

17 h – Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)
Jueves:

17 h – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni (horario a confirmar).

Viernes:

20 h – Amistoso vs Uruguay en La Bombonera.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

Concejal de Pareja se rebela contra los recortes de Milei: “Hay que reducir el Estado, pero así no”

“No es lo mismo un achicamiento del Estado en La Matanza que en Rosales”, dijo el jefe de LLA en Punta Alta por los...

3 días ago

Politica

Qué hay detrás de la pelea entre Jorge y Mauricio Macri

La relación entre los primos atraviesa un momento pésimo y en el PRO hay temor por lo que pueda suceder en la Ciudad. El...

3 días ago

NOTICIAS

Cremas, cepillo de dientes y medias: así son los kits de viaje que recibieron los pasajeros del avión que lleva al Papa a Sudamérica

La periodista Elisabetta Piqué compartió un video en el que muestra los artículos que les entregaron a bordo del vuelo de ITA Airways. Hay...

5 días ago

NOTICIAS

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad de Córdoba y enviarle fotos de un arsenal

El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado durante un operativo policial en barrio Villa Boedo. Cuenta con antecedentes penales, entre ellos por robo...

5 días ago