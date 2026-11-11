En medio de su crisis, Manchester United tiene en carpeta a Mauricio Pochettino como DT

Todo hace indicar que se avizoran tiempos de cambios en Manchester United. Tras su mal inicio de temporada, la dirigencia de los Diablos Rojos barajan la alternativa de prescindir de los servicios de Michael Carrick y uno de los principales candidatos a sucederlo es el argentino Mauricio Pochettino, actualmente bajo contrato con la selección de Estados Unidos. Según develó The Athletic, el conjunto inglés debería desembolsar cerca de USD 10 millones liberar al estratega albiceleste. Ese monto corresponde a la cláusula de rescisión que figura en el vínculo del entrenador con la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF).

El club inglés todavía no oficializó la salida de Michael Carrick, aunque distintos medios británicos señalaron que su continuidad está bajo revisión tras un inicio de temporada que dejó al equipo en el puesto 18 de la Premier League. El United logró una victoria en sus primeros 10 partidos del campeonato y atraviesa una serie de resultados que impulsó a la dirigencia a estudiar alternativas para el banco de suplentes.

En ese escenario, el nombre de Mauricio Pochettino volvió a instalarse entre los candidatos. El rosarino dirige al seleccionado estadounidense y tiene contrato hasta el Mundial de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos, con partidos previstos también en Argentina, Paraguay y Uruguay. El acuerdo, anunciado en agosto, incluye una cláusula que permitiría a otra institución contratarlo a cambio de una compensación económica.

De acuerdo con la información publicada por The Athletic, la rescisión de Pochettino ronda los USD 10 millones. La suma sería el punto de partida para una eventual negociación entre Manchester United y la USSF, que perdería a su entrenador a menos de cinco meses de que firmara su renovación.

Manchester United evalúa despedir a Michael Carrick (REUTERS/Jon Super) Manchester United evalúa despedir a Michael Carrick (REUTERS/Jon Super)

La contratación de Pochettino no se limitaría a la cláusula del entrenador. El medio estadounidense indicó que el club interesado debería pagar varios millones de dólares adicionales si también pretende incorporar a los asistentes que acompañan al argentino desde hace más de una década.

El cuerpo técnico de Pochettino mantuvo una estructura estable a lo largo de sus etapas en Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain y Chelsea. Ese factor elevaría el costo final de una eventual operación para Manchester United, que debería analizar tanto la compensación a la federación como las condiciones contractuales de los colaboradores del entrenador.

La cifra expone el componente económico de una decisión que el club inglés afronta en medio de una crisis deportiva. Carrick asumió de manera interina en enero, después de la salida de Ruben Amorim, y llevó al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones. Ese recorrido derivó en un contrato permanente de dos años, firmado en mayo.

Sin embargo, el rendimiento cambió con el comienzo de la nueva campaña. La derrota por 3-0 frente al Bournemouth a fines de octubre dejó al técnico en una situación delicada. La dirigencia decidió mantenerlo en el cargo para los partidos ante Chelsea, Roma y Aston Villa, aunque el empate 4-4 contra este último rival mantuvo al equipo en la zona de descenso. El United consiguió apenas una victoria en 10 fechas de la Premier League, una secuencia que llevó al club a evaluar posibles sustitutos durante la fecha FIFA. El próximo compromiso de liga será el 22 de noviembre ante Liverpool, en Anfield, y el margen para tomar una decisión se reduce.

Pochettino renovó con la selección de Estados Unidos después del Mundial de 2026. La federación confirmó en agosto que el técnico seguiría al frente del plantel durante el nuevo ciclo, con el objetivo de preparar al equipo para la Copa del Mundo de 2030.

Su continuidad fue objeto de debate incluso antes de la renovación. El entrenador expresó en varias ocasiones su intención de volver a dirigir en la Premier League y reconoció que extrañaba el fútbol inglés. Aun así, tras extender su vínculo, aseguró que su intención era completar el proceso acordado con la federación. “Cada vez que firmamos un contrato, es para llegar hasta el último día”, afirmó Pochettino después de la renovación, según recogió The Athletic. El argentino sostuvo que el acuerdo de cuatro años respondía a la convicción de desarrollar un proyecto completo con el seleccionado.

El entrenador, de 54 años, también introdujo una reserva sobre el futuro. “En la vida no hay nada seguro. Menos en el fútbol”, agregó. Esa frase cobra otra dimensión ante el interés de uno de los clubes más grandes de Inglaterra y la posibilidad de regresar a una liga donde ya dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea.

Mientras su nombre aparece ligado a Manchester United, Pochettino permanece concentrado con el seleccionado estadounidense en el Centro Nacional de Entrenamiento de la USSF, ubicado en Fayetteville, Georgia. El equipo se prepara para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

Estados Unidos enfrentará a Haití este sábado en Miami y volverá a jugar el martes siguiente en Cincinnati. Pochettino tiene prevista una conferencia de prensa el viernes, en la antesala del primer encuentro.

La selección estadounidense inició el nuevo ciclo posterior al Mundial con una renovación del plantel. Desde la competencia de 2026, Pochettino convocó a 13 futbolistas que no habían tenido actuaciones internacionales en las fechas de septiembre y octubre. El equipo ganó los cuatro partidos de esa ventana.