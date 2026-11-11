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Economia

La industria textil perdió 28.800 empleos y 1.090 empresas en lo que va de la era Milei

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El sector opera a menos de la mitad de su capacidad, con seis de cada diez máquinas paradas y una fuerte caída del consumo.

La industria textil argentina atraviesa una de sus peores crisis. Un informe de la Fundación Pro Tejer reveló que el sector acumula 14 meses consecutivos de caída en la producción y perdió 28.818 puestos de trabajo registrados (-23,9%) y 1.090 empresas (-17,7%) desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei como Presidente de la Nación.

Esto equivale al 32% de todos los empleos industriales eliminados en el país en ese lapso.

La producción textil cayó un 9,4% interanual en agosto y acumula un retroceso del 33,8% frente a 2023. Por su parte, el rubro de prendas de vestir registró una contracción del 14,7%.

La parálisis productiva se refleja en la capacidad instalada, que retrocedió al 44,6%. Actualmente, seis de cada diez máquinas textiles están paradas, registrando el nivel de uso fabril más bajo de la historia, exceptuando la pandemia.

El estudio atribuye la recesión a la caída del poder adquisitivo, que contrajo las ventas reales un 11,1% en centros comerciales y un 7% en supermercados entre enero y agosto. A su vez, las importaciones de indumentaria crecieron un 46% en toneladas y los productos extranjeros ya abastecen cerca del 70% del mercado interno, cuando históricamente representaban la mitad.

Finalmente, la inversión se derrumbó: la importación de maquinaria sectorial cayó un 56% interanual entre enero y septiembre de 2026.

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