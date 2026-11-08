Connect with us

Hi, what are you looking for?

Diputados

Los diputados Vargas y Salom visitaron Colonia Elisa se reunió con pequeños productores para impulsar nuevas alternativas de desarrollo

Published

En Colonia Elisa, el diputado Samuel Vargas mantuvo un encuentro con pequeños productores de la zona, acompañado por el concejal Fidel Ibarra y el diputado Carlos Salom.

La visita tuvo como objetivo escuchar activamente a las familias productoras, conocer sus realidades y avanzar en una propuesta de desarrollo que permita diversificar la matriz económica local, generando alternativas de trabajo e ingresos a partir de los recursos con los que cuenta la comunidad.

En ese sentido, se planteó la importancia de fortalecer las actividades productivas vinculadas a la tierra, especialmente la producción ovina y caprina, como oportunidades para desarrollar nuevas economías, agregar valor a la producción y abrir canales de promoción y comercialización.

 

 

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de trabajar en una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial productivo de la zona. Con el acompañamiento del Gobierno provincial, los productores señalaron al programa PROGANO como una herramienta necesaria para fortalecer e impulsar la producción caprina y ovina.

 

 

La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo, promoviendo el trabajo y la producción local, y reconociendo en la tierra y en el esfuerzo de las familias productoras un capital fundamental para el crecimiento de la comunidad.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Hollywood

En sus memorias, el actor Eric Dane contó la brutal pelea que tuvo con otra figura de la TV en medio de un rodaje

El protagonista de “Grey’s Anatomy” murió en febrero y su autobiografía se publicó esta semana. Los detalles del incidente. Esta semana se publicó la...

5 días ago

Politica

Concejal de Pareja se rebela contra los recortes de Milei: “Hay que reducir el Estado, pero así no”

“No es lo mismo un achicamiento del Estado en La Matanza que en Rosales”, dijo el jefe de LLA en Punta Alta por los...

1 día ago

NOTICIAS

Cremas, cepillo de dientes y medias: así son los kits de viaje que recibieron los pasajeros del avión que lleva al Papa a Sudamérica

La periodista Elisabetta Piqué compartió un video en el que muestra los artículos que les entregaron a bordo del vuelo de ITA Airways. Hay...

3 días ago

NOTICIAS

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad de Córdoba y enviarle fotos de un arsenal

El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado durante un operativo policial en barrio Villa Boedo. Cuenta con antecedentes penales, entre ellos por robo...

3 días ago