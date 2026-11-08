Los diputados Vargas y Salom visitaron Colonia Elisa se reunió con pequeños productores para impulsar nuevas alternativas de desarrollo

En Colonia Elisa, el diputado Samuel Vargas mantuvo un encuentro con pequeños productores de la zona, acompañado por el concejal Fidel Ibarra y el diputado Carlos Salom.

La visita tuvo como objetivo escuchar activamente a las familias productoras, conocer sus realidades y avanzar en una propuesta de desarrollo que permita diversificar la matriz económica local, generando alternativas de trabajo e ingresos a partir de los recursos con los que cuenta la comunidad.

En ese sentido, se planteó la importancia de fortalecer las actividades productivas vinculadas a la tierra, especialmente la producción ovina y caprina, como oportunidades para desarrollar nuevas economías, agregar valor a la producción y abrir canales de promoción y comercialización.

Durante el encuentro también se destacó la necesidad de trabajar en una planificación estratégica que permita aprovechar el potencial productivo de la zona. Con el acompañamiento del Gobierno provincial, los productores señalaron al programa PROGANO como una herramienta necesaria para fortalecer e impulsar la producción caprina y ovina.

La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades de desarrollo, promoviendo el trabajo y la producción local, y reconociendo en la tierra y en el esfuerzo de las familias productoras un capital fundamental para el crecimiento de la comunidad.