Daniela Celis rompió en llanto en vivo por el papa León XIV: “¡Quiero estar ahí!”

La conductora vio el histórico encuentro del Pontífice con un millón de jóvenes desde los estudios de Telefe Streams y admitió entre lágrimas que quería estar entre la multitud reunida en Palermo

Mientras el papa León XIV convocaba a un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles, Daniela Celis seguía el evento desde los estudios de Telefe Streams y se quebró. La modelo y conductora, que cubre la histórica visita del Pontífice a la Argentina junto a Lizardo Ponce, no pudo contener la emoción al ver desde las cámaras el multitudinario encuentro que se desarrollaba en Palermo y admitió que el trabajo la dejó con una sensación de culpa difícil de disimular.

“No, me hace sentir remal estar acá. Como que me siento culpable. ¡Quiero estar ahí!”, le dijo Daniela a Ponce, visiblemente afectada. La confesión se produjo en plena transmisión de La Jugada, el ciclo de Telefe Streams que ambos conducen junto a Micaela Viciconte, mientras las pantallas mostraban las imágenes de la vigilia que León XIV había pedido personalmente a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) como “el único pedido concreto y bien directo” de su agenda local.

La influencer se quebró al aire al no haber podido asistir al encuentro La influencer se quebró al aire al no haber podido asistir al encuentro

Fue Lizardo quien tomó la palabra para contenerla. Con un abrazo y una reflexión en voz alta, el conductor reconoció que él también atravesaba esa misma tensión: “Yo un poco la entiendo también porque obviamente a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Sabiendo que está parte de mi familia ahí y que está mi novio y que están todos ahí”, dijo, antes de intentar encontrarle otro sentido a la situación. “Tengo amigos también. Digo, obviamente es un momento para querer compartir”, admitió.

Sin embargo, Ponce buscó el ángulo que pudiera aliviar la culpa de su compañera. “También se entiende que estás trabajando, que es también un acto de amor que hacés todos los días laburar por tus hijas, por tu familia. Así que, eh, también es una forma de acompañar, poder verlo desde acá y poder compartirlo con toda la gente que está del otro lado, que tampoco se pudo acercar”, le dijo. Y cerró con una idea que intentó resignificar el momento: “Es una linda forma también de compartirlo con la gente que está del otro lado”.

Lizardo Ponce contuvo a su compañera al remarcar que la labor informativa permite compartir el acontecimiento con quienes no pudieron acercarse Lizardo Ponce contuvo a su compañera al remarcar que la labor informativa permite compartir el acontecimiento con quienes no pudieron acercarse

El cruce entre ambos conductores reflejó, de algún modo, el impacto que la visita papal tuvo incluso puertas adentro de los estudios de televisión. La vigilia que se desarrollaba en la Avenida Del Libertador reunió desde las 16 a fieles llegados desde distintos puntos del país, con presentaciones de artistas como Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo como apertura. A las 20.15, el papamóvil recorrió nuevamente la avenida y León XIV saludó a la multitud antes de tomar la palabra.

El discurso del Pontífice estuvo lejos de ser una postal de devoción tranquila. Apoyado en el relato bíblico de tres jóvenes que se negaron a postrarse ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor, León XIV lanzó una advertencia sobre lo que llamó los “ídolos” del siglo XXI: “El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”. Fue más concreto al mencionar industrias específicas: “Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, sostuvo ante la multitud.

El papa León XIV alertó a los asistentes sobre los ídolos contemporáneos como el éxito a cualquier precio, la pornografía y las drogas (REUTERS/Alessia Maccioni) El papa León XIV alertó a los asistentes sobre los ídolos contemporáneos como el éxito a cualquier precio, la pornografía y las drogas (REUTERS/Alessia Maccioni)

El Papa también apuntó contra las redes sociales como espacio donde, en busca de aprobación, “podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien”. Y convocó a los presentes a no arrodillarse ante esos ídolos: “Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”, afirmó.

Antes del discurso papal, cuatro jóvenes tomaron la palabra. Cristian, de 25 años y en recuperación, contó entre lágrimas que la droga lo aisló de su familia y que llegó a vivir en la calle. Agustina, docente de 29 años de Viedma, habló de su trabajo voluntario en barrios populares. Guadalupe, de Corrientes y postulante religiosa, relató cómo una pregunta de un sacerdote —“¿Quién te dijo que ya es tarde?“— le cambió la perspectiva sobre su vocación. Y Franco, de 27 años, admitió la tensión entre su fe y su vida cotidiana, a lo que el Papa respondió recordando los años de trabajo de Jesús en Nazaret: “Nos enseñó que en las cosas ordinarias podemos encontrarnos con Él. No hay contraste o conflicto”.

La vigilia en la Avenida Del Libertador convocó a un millón de jóvenes y contó con espectáculos musicales de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo

En la segunda parte de su alocución, León XIV retomó el célebre “todos, todos, todos” del papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023 y lo reelaboró con una fórmula propia: “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”. Desde ese marco, se dirigió especialmente a quienes se sienten alejados de la institución: “A cada uno quisiera decirle: hay un lugar para ti en la Iglesia”, afirmó. Cerró con una consigna que invirtió su saludo inicial: “Al comenzar les he dicho: ‘¡Bienvenidos todos!’. Ahora, como Sucesor de Pedro, les confío la segunda parte de nuestro lema: ¡Vayan y anuncien!”.

La vigilia tuvo además un peso histórico propio: fue el antecedente directo de la Jornada Mundial de la Juventud que reunió a Juan Pablo II con jóvenes en ese mismo espacio en abril de 1987. Casi cuatro décadas después, otra generación ocupó el lugar. Este miércoles, León XIV tiene previsto visitar la cárcel de Devoto y celebrar la denominada “Misa de la Caridad” en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de emprender viaje hacia Lima.