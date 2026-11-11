“Por favor, pastora, cuídela a la Panchita”: el desgarrador pedido de uno de los hijos de la mujer que mató a su ex en Salta

La violencia que atravesaba la familia de Romina Balverdi, la mujer que mató de una puñalada a su expareja después de denunciar violencia de género durante 14 años, quedó expuesta en un dramático audio que uno de sus hijos, de apenas 10 años, le envió a una pastora evangélica horas antes del crimen que conmociona a la localidad salteña de Tartagal.

“Mi papá vino muy enojado. Por favor, pastora, cuídela a la Panchita”, se escucha decir al nene, evidentemente preocupado por lo que pudiera pasarle a su hermanita, que tiene una discapacidad.

El pedido, al que tuvo acceso El Tribuno, quedó registrado y fue entregado a la defensa y a los familiares de la mujer acusada de asesinar a Mario Barraza.

El violento episodio que desató el miedo de los chicos

El desenlace de tantos años de sufrimiento tuvo lugar el pasado lunes 9 de noviembre. Romina estaba trabajando cuando Barraza llegó a la casa, donde se encontraban dos de sus hijos mirando televisión.

De acuerdo con el relato de los familiares, el hombre comenzó a llamar a los gritos a su expareja. Como no la encontró, habría empezado a patear las puertas de la casa.

La situación provocó terror en los chicos. A tal punto que el nene de 10 años decidió entonces comunicarse con la pastora evangélica, que vive a unos cuatro kilómetros de distancia, para pedirle que cuidara a su hermana, de 12.

En paralelo, los menores también llamaron al 911 y se comunicaron con sus tías para pedir ayuda.

“Por favor, pastora, cuídela a la Panchita”: el desgarrador pedido que uno de los hijos de la mujer que degolló a su ex en Salta. (Audio: gentileza El Tribuno).

La denuncia de la familia por la actuación policial

Vanesa, hermana de Romina y tía de los chicos, cuestionó el procedimiento de los efectivos que llegaron a la casa después del llamado de emergencia.

Según su versión, los policías encontraron a Barraza en el lugar, lo identificaron, pero no lo detuvieron, pese a que su hermana había realizado numerosas denuncias por violencia.

“En ningún momento hicieron por detenerlo, a pesar de los antecedentes y de las tantas denuncias que mi hermana le había hecho. Barraza se fue tranquilamente”, sostuvo, en diálogo con el mismo medio local.

La familia reconstruyó que, después de retirarse, el hombre siguió buscando a Romina hasta encontrarla en la casa de otra de sus hermanas.

Allí, según el testimonio, la habría agredido físicamente. La mujer consiguió escapar, pero el enfrentamiento no terminó.

Una puñalada mortal

Horas después, Romina y Barraza volvieron a encontrarse en el barrio Norte Grande. Cerca de las 20, cuando el hombre habría intentado agredirla nuevamente, la mujer sacó un arma blanca y lo apuñaló en el cuello.

Barraza murió minutos más tarde.

Romina quedó acusada por el homicidio de su expareja. Mientras avanza la investigación judicial, su defensa y sus familiares buscan poner en contexto lo ocurrido y sostienen que la mujer atravesaba una prolongada situación de violencia.

El abogado penalista que representa a Balverdi sostuvo que la mujer llevaba 14 años solicitando protección para ella y sus hijos, quienes también habrían sido víctimas de violencia por parte de Barraza.

“Esto fue la crónica de una muerte anunciada”, afirmó Rambert Ríos, y remarcó el sufrimiento que atravesó la familia durante ese tiempo.