Rutas en pésimo estado: Cuatro tramos chaqueños suman 300 kilómetros caóticos y demoras de casi cuatro horas

Un relevamiento elaborado de Focus Market y PAETAC detectó graves deterioros en las rutas 16 y 95 por falta de mantenimiento e inversión. El impacto se traduce en sobrecostos logísticos y riesgos para los conductores.



Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market, a través de la Primera Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Carga (PAETAC), puso el foco en la crítica situación vial de todo el país y el caso puntual del Chaco.

El relevamiento, basado en reportes de transportistas, identificó en la provincia cuatro tramos de rutas nacionales que en conjunto acumulan unos 300 kilómetros severamente afectados por baches, desvíos y falta de mantenimiento.

Los datos son alarmantes. En la ruta 16, el tramo entre Avia Terai y Los Frentones presenta 120 kilómetros en mal estado, lo que genera una demora extra de una hora y media. Asimismo, el trayecto que une el puente Chaco-Corrientes con Makallé suma otros 60 kilómetros críticos y 45 minutos adicionales de viaje.

Por el lado de la ruta 95, el sector entre La Tigra y Presidencia Roque Sáenz Peña registra 70 kilómetros deteriorados (+52 minutos), mientras que el trayecto entre Tres Isletas y Juan José Castelli suma 50 kilómetros afectados (+38 minutos). En total, transitar estos tramos chaqueños puede demandar casi cuatro horas extra.

Damián Di Pace, director de Focus Market, advirtió que esta situación “representa un costo significativo para el transporte de carga”, ya que incrementa el consumo de combustible, acelera el desgaste de neumáticos y eleva los gastos de mantenimiento.

Además, remarcó que la infraestructura deficiente no solo encarece la logística, sino que impacta en la competitividad de toda la cadena productiva chaqueña y nacional. Para el especialista, invertir en el mantenimiento de estas vías “no debe considerarse un gasto, sino una política estratégica”.

Las rutas en el país, destruidas

A nivel país, el relevamiento identificó 37 tramos críticos que abarcan 4.625 kilómetros en 21 provincias. El corredor más devastado es la ruta 151, entre Puelén y Cipolletti (Río NEgro), con 210 kilómetros destruidos y una víctima fatal reciente.

También se señala a la ruta 152 como intransitable. La mayor demora estimada se registra en Santa Cruz, en la ruta 40 entre Perito Moreno y Gobernador Gregores, con 4 horas y 8 minutos extra. Además, preocupan la ruta 3 (Tierra del Fuego) y los 500 kilómetros deteriorados de la 25 en Chubut.

