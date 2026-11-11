Patricia Bullrich destacó el mensaje del Papa León XIV en plena interna con Milei

La senadora difundió el mensaje tras el encuentro del Papa con jóvenes, mientras persisten las diferencias con el Presidente y su entorno.

(BUENOS AIRES).- «Tremendo realmente y me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino«, escribió Patricia Bullrich después del encuentro del papa León XIV con jóvenes. La senadora difundió el mensaje en X mientras su relación política con el presidente Javier Milei atraviesa una etapa de tensión.

El 10 de noviembre, Bullrich publicó el texto tras la actividad en el Monumento de los Españoles, en Palermo, la última de León XIV en la Ciudad de Buenos Aires. El mensaje empezó con «Qué impresionante y emocionante todo». Luego escribió: «Son historicas las imágenes del Papa y los jóvenes. Todo sonrisas, alegría y cánticos argentinos. Tremendo realmente y me quedo con el mensaje que conmueve el alma: es con todos, que nadie quede en el camino.»

En su discurso ante los jóvenes, León XIV les pidió: «No permitan que nadie les arrebate la libertad». También advirtió sobre la búsqueda de aprobación en redes sociales: «A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales»; sobre la envidia, afirmó: «La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno». El pontífice enumeró entre los ídolos el dinero, la apariencia y la popularidad: «Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración, el éxito, a cualquier precio: el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada de clase». También alertó: «Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias».

La interna detrás del mensaje

La frase de cierre de Patricia Bullrich fue interpretada como una alusión a la interna de La Libertad Avanza. La tensión también se había hecho visible en una foto de Bullrich junto a diputados de su espacio: desde la Casa Rosada transmitieron que quienes aparecían en la imagen no renovarían sus bancas. En el entorno de la senadora respondieron que no les preocupaba perder un cargo.

En el entorno de Milei reconocían que el vínculo se había resentido por los desmarques de la senadora, pese a que el 24 de octubre el presidente la había definido como su «socia» y atribuido a «una operación» los rumores sobre una posible candidatura. Ambos volvieron a verse brevemente durante el saludo del Papa en la Casa Rosada; un mes antes se habían reunido en la Quinta de Olivos para hablar de los puntos que afectaban la relación, y Bullrich reiteró que mantendría sus posturas. La visita de León XIV abrió una tregua política, pero no resolvió las diferencias.

Cerca de los hermanos Milei consideraban necesaria una conversación privada entre Bullrich y Karina Milei, que podía concretarse la semana siguiente. También se analizaba volver a convocar a la Mesa Política, que llevaba casi un mes sin reunirse; el Gobierno atribuía la demora a los viajes y a la organización de la visita papal. En el oficialismo ubicaban después de las sesiones ordinarias las definiciones sobre la jefatura del bloque, las PASO y el Presupuesto 2027. Bullrich había fijado «marzo o abril» como plazo para decidir si se lanzaba como candidata en las elecciones de 2027.

Otro punto de fricción es la Ley de Discapacidad: el Gobierno buscaba atenuar el impacto fiscal de la norma y la negativa de Bullrich a modificarla sumó malestar en el oficialismo; el proyecto ya tenía media sanción en Diputados. El Senado tiene prevista para el 19 de noviembre una sesión para terminar de sancionarla.