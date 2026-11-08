Un ex jugador de la selección argentina estalló de furia por tener que dar una entrevista en medio de un partido

Tras hablar con la prensa de forma obligada, Pablo Maffeo utilizó sus redes sociales para explicar lo que sucedió durante el duelo entre Valencia y Real Madrid

Pablo Maffeo cuestionó en directo la entrevista televisiva del entretiempo y protestó por el arbitraje durante el partido que el Valencia perdió por 0-3 ante el Real Madrid en el Estadio de Mestalla. Después del encuentro, el lateral se disculpó con el periodista de DAZN Sergio Quirante y publicó un mensaje para explicar que su reacción no había tenido un destinatario personal.

La situación se produjo cuando el equipo local se retiraba al vestuario con una desventaja de dos goles. La liga española comenzó a implementar breves entrevistas tanto al final del primer tiempo como antes del inicio del complemento. En esta ocasión Maffeo fue elegido para hablar ante las cámaras en la entrevista prevista por la transmisión y expuso su rechazo desde el inicio de la nota.

“No me apetece nada hacer esta entrevista. Creo que es una mierda esta entrevista aquí, que no pinta nada, estamos jugando un partido… Nos pitan faltas que no son, en fin”, afirmó el futbolista.

El defensor sostuvo que cumplió con la instancia pese a que no quería hacerlo. “Se hace esta entrevista y ya está, pregunta lo que quieras”, agregó ante las consultas de Quirante, quien le pidió una evaluación sobre lo que le había faltado a Valencia en la primera parte.

Pablo Maffeo se mostró molesto con la entrevista a mitad del partido Pablo Maffeo se mostró molesto con la entrevista a mitad del partido

El reclamo de Maffeo se centró en una infracción sancionada sobre Kylian Mbappé, una jugada que derivó en el primer gol del equipo madrileño. Según su explicación, esa decisión incidió en el desarrollo del partido. “Que sea más justo el árbitro y ya está, no es falta en el primer gol y eso nos condiciona. Obviamente nos falta llegar al área, nos falta juego y ya está. Creo que el equipo está compitiendo bien y ya está”, expresó.

La acción discutida ocurrió tras una disputa entre Maffeo y Mbappé. El árbitro cobró falta y amonestó al lateral. En la ejecución, el delantero francés remató contra la barrera y Federico Valverde aprovechó el rebote para marcar el primer tanto del Real Madrid.

El resultado al descanso era 0-2 y el encuentro concluyó con un 0-3. Con ese marcador, el Real Madrid encadenó su octava victoria consecutiva, mientras que Valencia continuó sin ganar como local y quedó penúltimo en la competición.

Cabe destacar que el propio Sergio Quirante habló tras el final del partido y relató ante las cámaras que el defensor se acercó para pedirle disculpas. Maffeo le aclaró que sus declaraciones respondieron al malestar por el desarrollo del juego y que no buscaban cuestionar su trabajo como periodista.

Pablo Maffeo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse y explicar su reacción ante una entrevista en el descanso de un partido. Pablo Maffeo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para disculparse y explicar su reacción ante una entrevista en el descanso de un partido.

Más tarde, Maffeo publicó un comunicado en sus historias de Instagram. “Escribo esto porque siento la necesidad de aclarar lo ocurrido durante el descanso”, señaló al inicio del texto.

El futbolista indicó que desde el momento en que le comunicaron que debía hacer la entrevista manifestó su negativa. “Desde el primer momento en que se me comunica que tengo que hacer la entrevista, manifiesto que no quiero hacerla porque sabía que estaba muy caliente y que no era el momento adecuado para expresarme”, escribió.

También afirmó que finalmente le notificaron que la entrevista era obligatoria. “Se me comunica que es obligatoria y que debo realizarla, aunque mi voluntad desde el principio era no hacerla en ese momento”, añadió. En su descargo, Maffeo remarcó que tenía “muchísimo respeto por todos los profesionales que hacen su trabajo” y que el cronista “no tiene ninguna culpa de lo sucedido”. El jugador sostuvo que su intención era precisar el contexto de lo ocurrido y dejar claro que no buscó faltarle el respeto a nadie.

El episodio volvió a poner el foco sobre un futbolista que, pese a haber formado parte de las categorías juveniles de España, tiene nacionalidad argentina por la rama materna. Hace cási tres años, en noviembre de 2023, Lionel Scaloni lo convocó por primera vez a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas frente a Uruguay y Brasil.

Maffeo se concentró con el plantel en el predio de Ezeiza e integró el banco de suplentes en los encuentros ante Uruguay, en La Bombonera, y Brasil, en el estadio Maracaná. No sumó minutos oficiales. En cuanto a su recorrido profesional incluyó pasos por Espanyol, Manchester City, Girona, Stuttgart, Huesca, Mallorca y Valencia.

Fue en su etapa en Mallorca donde el defensor protagonizó el último cruce de una serie de enfrentamientos ante Vinicius Jr, quien para este duelo estuvo ausente en por sanción. En abril se produjo un enfrentamiento verbal en los últimos minutos del partido.

De acuerdo con las imágenes difundidas por Deporte de Movistar Plus+, Maffeo se refirió reiteradamente a Vinicius con la expresión “Balón de playa”, una ironía dirigida al segundo puesto obtenido por el jugador brasileño en la votación al Balón de Oro 2024 que consagró al español Rodri como el mejor futbolista del mundo para el premio que entrega la revista France Football.

El historial entre el hispano-argentino y el brasileño está marcado por episodios de alta tensión en la cancha. En enero del 2025 el defensor había encendido la mecha cuando participó en el podcast de Indomitos TV, habló sobre esta rivalidad e incluso se atrevió a imaginar un escenario fuera del fútbol: “Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en 10 segundos”.