Toasty blush: el rubor “efecto colágeno” ideal a partir de los 40

La tendencia propone combinar dos tonos cremosos para devolverle calidez, dimensión y luminosidad al rostro sin remarcar las líneas de expresión.

El rubor volvió a ocupar un lugar central en el maquillaje, pero ya no se trata solamente de sumar color en las mejillas. La nueva tendencia busca que la piel se vea descansada, fresca y con ese volumen natural que suele asociarse con una apariencia más joven.

Así aparece el toasty blush, una técnica que mezcla matices rosados y tostados para crear un rubor cálido, difuminado y perfectamente integrado. Su gran atractivo es que no deja el efecto artificial de una franja de color: parece surgir de la propia piel.

Además, las fórmulas cremosas resultan especialmente interesantes a partir de los 40, cuando generalmente se buscan texturas que acompañen la piel sin remarcar zonas secas o pequeñas líneas de expresión.

Qué es el toasty blush

El toasty blush combina el efecto saludable del rosa con la profundidad de los tonos terracota, bronce, caramelo o marrón cálido. El resultado recuerda al color que adquiere naturalmente el rostro después de pasar un rato al aire libre.

La tendencia se popularizó a partir de Toasted Teddy, el tono bronce terracota del Pocket Blush de Rhode, la marca creada por Hailey Bieber. El producto promete un acabado satinado, difuminado y modulable, pero el efecto puede recrearse con otros cosméticos que ya tengamos.

No es necesario encontrar un tono idéntico. El verdadero secreto está en superponer o mezclar dos colores hasta obtener un matiz tostado que armonice con la piel.

El hack para recrearlo con dos tonos cremosos

El maquillador David Francés propone combinar un bronceador en crema con un rubor rosa. Al integrarlos, el marrón aporta profundidad y el rosa conserva la frescura del rostro. También se puede realizar con dos rubores cremosos: uno rosado y otro terracota, bronce o caramelo.

La proporción puede ajustarse según el resultado buscado:

Más rosa para un efecto fresco y suave.

Más terracota o bronce para un acabado cálido e intenso.

Partes similares para conseguir el característico tono tostado.

El truco permite personalizar el color de acuerdo con cada piel, en lugar de depender de un único producto.

Por qué favorece a partir de los 40

El llamado “efecto colágeno” no significa que el maquillaje estimule la producción de colágeno. Describe un resultado visual: mejillas con mayor volumen, luminosidad y aspecto saludable.

Las fórmulas cremosas se funden con la piel y dejan un acabado más flexible que algunos productos en polvo. Aplicadas en poca cantidad y correctamente difuminadas, ayudan a evitar que el pigmento se acumule sobre las líneas de expresión.

Los tonos tostados también aportan dimensión sin necesidad de realizar un contouring demasiado marcado. El rosa devuelve frescura, mientras que el matiz marrón o terracota define suavemente los pómulos.

Cómo aplicar el toasty blush para conseguir un efecto lifting

Primero colocá una pequeña cantidad del tono tostado en la parte alta del pómulo. Sumá el rubor rosa encima o ligeramente hacia el centro de la mejilla.

Difuminá ambos productos con los dedos, una esponja húmeda o una brocha, mediante pequeños toques y sin arrastrar la piel. La idea es que no se distingan los límites entre un color y otro.

Para generar un efecto visual ascendente, extendé el producto desde la zona alta de la mejilla hacia las sienes. Evitá bajar demasiado el color o concentrarlo cerca del surco nasolabial.

También podés mezclar previamente ambos tonos en el dorso de la mano. Esta opción permite controlar mejor la intensidad antes de llevar el producto al rostro.

Los errores que conviene evitar

La clave del toasty blush está en construir el color gradualmente. Aplicar demasiado producto desde el comienzo puede endurecer las facciones y dificultar el difuminado.

Tampoco es conveniente utilizar una base muy pesada debajo. Una preparación hidratante y una cobertura ligera ayudan a conservar el efecto fresco que define esta tendencia.

Por último, evitá sellar toda la mejilla con una gran cantidad de polvo. Si necesitás prolongar la duración, aplicalo solamente en las zonas donde suele aparecer brillo y mantené el pómulo con un acabado más luminoso.

El toasty blush demuestra que un pequeño cambio de color y textura puede transformar el rostro. Dos productos cremosos, bien mezclados y aplicados en la zona adecuada, alcanzan para conseguir una apariencia cálida, descansada y naturalmente luminosa.