Met Gala 2027: se confirmó el tema y promete una alfombra roja fuera de lo común

La noche más esperada de la moda ya tiene nueva consigna. Esta vez, la inspiración no estará en mundos lejanos ni en personajes históricos: nacerá de la ropa y los objetos que vemos todos los días.

Un jean, una remera blanca, una campera puffer. También un pedazo de papel, plástico o metal. Elementos comunes, casi invisibles por lo acostumbrados que estamos a verlos, serán el punto de partida de la próxima Met Gala.

El Costume Institute anunció que el tema de su exposición para 2027 será “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, que podría traducirse como “extraORDINARIO: la moda y la poética de lo cotidiano”.

Y la idea es tan sencilla como atractiva: descubrir qué sucede cuando un diseñador toma algo conocido y lo convierte en una pieza inesperada.

De qué se trata el tema de la Met Gala 2027

La propuesta invita a mirar de nuevo aquello que tenemos delante todos los días. ¿Puede una remera convertirse en un vestido de gala? ¿Un jean puede transformarse en una pieza digna de un museo? ¿Qué pasa cuando el papel, el plástico o el metal llegan a manos de un gran diseñador?

La Met Gala 2027 tendrá como eje “extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, una invitación a descubrir lo extraordinario en prendas y materiales cotidianos.

La exposición mostrará cómo la creatividad, la construcción, el trabajo artesanal y la experimentación pueden cambiar por completo el sentido de una prenda o un material común.

Pero también se detendrá en algo muy cercano: la relación que construimos con nuestra ropa. Porque una prenda no significa lo mismo cuando está recién comprada que después de haber sido usada, combinada y cuidada durante años. En ese recorrido también aparecen recuerdos, marcas y pequeñas historias personales.

Una alfombra roja llena de posibilidades

Todavía no se anunció el dress code oficial, pero el tema ya permite imaginar una alfombra roja muy diferente.

Podríamos ver vestidos creados a partir de remeras, siluetas de alta costura realizadas en denim, camperas puffer convertidas en piezas escultóricas o diseños construidos con materiales que normalmente terminarían descartados.

También habrá espacio para el upcycling, la reutilización y las técnicas artesanales. Esta vez, impactar no dependerá solamente del lujo o del volumen de un vestido: la gran pregunta será qué puede hacer un diseñador con aquello que todos conocemos.

La muestra estará organizada por Andrew Bolton, curador a cargo del Costume Institute, junto con Stephanie Kramer y Emily Mushaben. Reunirá piezas de la colección del museo, préstamos especiales y nuevas adquisiciones.

Jeans, remeras, camperas puffer, papel, plástico y metal serán el punto de partida para imaginar nuevas formas de llevar la moda a la alfombra roja.

Cuándo será la Met Gala 2027

La cita será el lunes 3 de mayo de 2027 en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Como todos los años, la gala recaudará fondos para el Costume Institute, que encuentra en este evento su principal fuente anual de financiamiento.

La exposición abrirá al público unos días después, el 9 de mayo, y podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2028.

Todavía falta conocer quiénes serán los anfitriones y cuál será la consigna exacta que deberán interpretar los invitados. Esos anuncios llegarán más adelante.

La gran cita será el 3 de mayo de 2027 en Nueva York, aunque todavía no se anunciaron el dress code oficial ni los anfitriones de la noche.

Por qué cambió el tema original

La historia de esta edición tuvo un giro. En un principio, el Costume Institute había anunciado una exposición dedicada a John Galliano, titulada “John Galliano: Horizons”.

Sin embargo, el museo y el diseñador comunicaron en agosto de 2026 que el proyecto no seguiría adelante. El Met prometió entonces presentar una nueva propuesta para ocupar ese lugar.

El resultado es “extraORDINARY”, un tema que parece mucho más cercano y que podría dar lugar a algunas de las interpretaciones más creativas de los últimos años.

Porque, esta vez, la fantasía no empezará en un cuento, una época o una obra de arte. Empezará en ese jean, esa remera o esa campera que cualquiera podría tener en su placard.