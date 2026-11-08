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Secuestraron una camioneta con pedido activo en una causa por homicidio

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El vehículo fue interceptado por la Policía Caminera a la altura de la balanza y tenía un requerimiento judicial vigente desde julio de 2026. Se trata de una Toyota Hilux blanca que era buscada por la División Investigaciones de General San Martín.

Efectivos de la Policía Caminera secuestraron este sábado una camioneta Toyota Hilux que registraba un pedido de secuestro activo en el marco de una causa por supuesto homicidio.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del sector de la balanza. Posteriormente, alrededor de las 14, personal de la Comisaría de Margarita Belén recibió el vehículo para continuar con las actuaciones correspondientes.

Al verificar los datos de la camioneta, los uniformados constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 14 de julio de 2026, vinculado a una investigación por supuesto homicidio.

El requerimiento había sido emitido por la División Investigaciones de General San Martín, con intervención del Equipo Fiscal N° 1.

El vehículo secuestrado es una Toyota Hilux 4×2, doble cabina, de color blanco, que quedó formalmente a disposición de la Justicia.

 

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