Tres obreros resultaron heridos tras caer desde cuatro metros en una obra en construcción en Fontana

El accidente ocurrió este sábado por la mañana en un edificio ubicado sobre calle Sarmiento al 170. Los trabajadores fueron asistidos por una médica y trasladados al Hospital Luis Fleitas.

Tres trabajadores de la construcción resultaron lesionados este sábado por la mañana luego de caer desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaban tareas en una obra ubicada sobre calle Sarmiento al 170, en la localidad de Fontana.

Según el informe policial de la Comisaría Primera de Fontana, el hecho se conoció a través de un aviso de la Sala 911. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el encargado de la obra, quien confirmó que tres obreros habían sufrido una caída desde altura.

Los trabajadores fueron identificados como S.A.S., de 24 años; H.A., de 46; y H.T., de 39.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar la médica María Marcela Pineda, quien examinó a los lesionados. Tras la primera asistencia, los tres obreros fueron trasladados al Hospital Luis Fleitas en un vehículo perteneciente a la empresa constructora.

Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias que provocaron la caída.