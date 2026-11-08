Con un gol en el último minuto de Valencia, Boca se coronó campeón de la Copa de la Liga

En el minuto 50 del segundo tiempo, el Xeneize convirtió el gol del triunfo frente a Defensa y Justicia y se quedó con la cima del torneo anual de la Liga Profesional de Fútbol. Hasta ese momento, el título era de Rosario Central, que le ganó a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que Argentinos – en su cancha – tropezó contra Huracán.

En la previa al inicio de los playoffs del Torneo Clausura, la definición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol argentino encontraba con paridad a Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central. Si eso no representaba suficiente adrenalina, el Xeneize encontró el gol del triunfo en el úlitmo minuto de su partido, lo que le permitió sumar más puntos en la tabla anual y coronarse campéon.

El premio es una suma económica (u$s500.000) y la clasificación a la Copa Libertadores, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional.

La particularidad es que los tres partidos se jugaron en simultáneo y con los contendientes al título compitiendo como locales. Boca recibió a Defensa y Justicia y, a pesar de tener dominio del juego y que le anularan un gol a Miguel Merentiel por posición adelantada, no pudo sacar diferencias en los ’90. Fue recién en el minuto ’50 del segundo tiempo que, tras una mala salida del arquero visitante, Ener Valencia definió entre defensores y le dio el triunfo y el campeonato al Xeneize.

Argentinos se vio sorprendido en el Estadio Diego Maradona por Huracán, y ya en la primera mitad se quedó con uno menos (expulsión de Franco Paredes a los 26 minutos) y recibió dos goles: de Oscar Cortés a los ‘8 y de Bruno Barticciotto a los ’31. No hubo sorpresas, y el Globo frustró la esperanza del Bicho.

Por su parte, Rosario tuvo que encarar la definición contra Estudiantes de Río Cuarto (ya descendido) la ausencia de su capitán, Ángel Di María, lesionado con una pubalgia. Sin embargo, Aún así, sobre el cierre del primer tiempo Julián Fernández puso en ventaja a su equipo, que intenta sostener el liderazgo con un jugador menos, por la expulsión de Gastón Ávila a los ’72. Aún así, a los ’86 dilapidó el partido con gol de Emanuel Coronel.

La última fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol encontraba a Boca Juniors en primer lugar, con 60 puntos y +22 de diferencia de gol, Argentinos Juniors en segundo, con misma cantidad de puntos pero +12 en diferencia de gol, y Rosario Central en tercer lugar, con 59 puntos y +16.