Lionel Messi logró un nuevo récord en su carrera en el fútbol tras marcar 26 goles para el Inter Miami en la MLS

El astro rosarino se quedó por segunda temporada consecutiva con el Botín de Oro como el máximo artillero de la competición en los Estados Unidos

Lionel Messi conquistó el Botín de Oro tras marcar 26 goles en su cuarta temporada con Inter Miami y se convirtió en el primer futbolista que lidera la tabla de artilleros de la Major League Soccer durante dos campañas consecutivas. El argentino, de 39 años, había obtenido la distinción en 2025 y ahora aspira a un tercer premio al Jugador Más Valioso de la liga estadounidense de fútbol.

El astro rosarino terminó por delante del croata Petar Musa, delantero de FC Dallas que anotó 22 tantos, y de Sam Surridge, de Nashville SC, con 21. También pasó a ser el sexto jugador que gana el Botín de Oro en más de una oportunidad.

La temporada regular encontró a Messi al frente de varios registros ofensivos: promedió 0,84 goles por encuentro y participó en 43 goles de Inter Miami. Además, igualó el primer puesto de la liga en partidos con al menos dos anotaciones, con seis.

La distinción adquirió una dimensión inédita en los 31 años de la MLS, creada en 1996. Cinco futbolistas habían conseguido dos Botines de Oro, aunque ninguno lo había hecho en temporadas consecutivas. Predrag Radosavljević fue goleador en 1997 y 2003; Taylor Twellman lo logró en 2002 y 2005; Jeff Cunningham, en 2006 y 2009; Chris Wondolowski, en 2010 y 2012; y Bradley Wright-Phillips, en 2014 y 2016.

De los goles convertidos por Messi en la fase regular, sólo uno fue de penal. Esa producción representa la segunda mayor cifra en una temporada de la MLS, detrás de su propio récord de 28, establecido el año anterior. El argentino se convirtió, además, en el segundo jugador de la historia de la competencia en alcanzar al menos 25 goles en dos temporadas seguidas. Sus 55 conversiones en las últimas dos campañas constituyen el segundo mejor registro de la liga en ese lapso, sólo superado por las 58 de Josef Martínez entre 2018 y 2019.

Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS 2026 (MLS) Lionel Messi ganó el Botín de Oro de la MLS 2026 (MLS)

En las últimas tres fases regulares, Messi acumuló 75 tantos, la segunda mayor cantidad lograda por un jugador en un período de tres temporadas. También comparte con Denis Bouanga, ganador del Botín de Oro en 2023, la condición de únicos futbolistas que marcaron al menos 20 goles durante tres campañas consecutivas.

Messi había ganado seis veces el Botín de Oro durante su etapa en Barcelona, fue ocho veces máximo goleador de la Liga de España y lideró la tabla de la Champions League en seis ediciones. En la MLS ya obtuvo dos premios al Jugador Más Valioso en las dos temporadas completas que disputó con Inter Miami. Ningún futbolista ha conseguido tres, por eso, de lograrlo, sería una nueva marca histórica para el campeón del mundo con la selección argentina.

Inter Miami igualó 3-3 ante Charlotte FC, aunque el delantero argentino no pudo ampliar su cuenta en ese partido. El empate cerró una jornada en la que el título individual quedó asegurado pese a no marcar. La entidad de Florida finalizó en la segunda posición con 60 unidades en la Conferencia Este y ahora se medirá contra Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

La campaña del Inter Miami comenzó con Javier Mascherano en el banco, pero la partida del Jefecito forzó un interinato de 18 partidos de Guillermo Hoyos hasta que la dirigencia acordó la llegada de Kily González.

Los otros clasificados a los playoffs de la Conferencia Este fueron New England Revolution (3°), Chicago Fire (4°), Philadelphia Union (6°) y Columbus Crew (7°). Orlando City y Cincinnati se medirán en el repechaje. La fase de playoffs comenzará el viernes 20 de noviembre. La llave se definirá al mejor de tres partidos: el mejor clasificado en la fase regular iniciará la serie de local y, si no puede clasificar de visitante, volverá a jugar en su casa para el desempate. El formato se modificará en las semifinales, que se disputarán a partido único en el estadio del mejor posicionado, al igual que en la final de conferencia.