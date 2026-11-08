Ocurrió en avenida Belgrano al 1400. El conductor tiene 19 años y su acompañante, 18. No se informaron lesiones graves, aunque la joven pidió una revisión médica preventiva.

Un árbol de mora de gran tamaño cayó sobre un automóvil en movimiento este viernes por la tarde en avenida Belgrano al 1400, en Resistencia . En el vehículo, un Chevrolet Prisma gris , viajaban un joven de 19 años y una joven de 18.

La Comisaría Tercera Metropolitana tomó conocimiento del episodio alrededor de las 16.30 . Según el reporte policial, el automóvil avanzaba por la avenida en el sentido de la numeración ascendente cuando el árbol se desplomó hacia la calzada y cayó sobre el vehículo.

Un árbol cayó sobre un auto en movimiento en Resistencia: viajaban dos jóvenes

El informe indicó que no hubo personas con lesiones graves . De todos modos, la acompañante solicitó ser examinada de manera preventiva por personal de una ambulancia.

En el lugar también intervino personal municipal del área de Espacios y Jardines , que comenzó a realizar las tareas correspondientes. Las causas de la caída del árbol no habían sido establecidas y la Policía continuaba con las diligencias.