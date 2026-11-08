Connect with us

Hi, what are you looking for?

NOTICIAS

Se incendió un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional 16: no hubo heridos

Published

Un colectivo perteneciente a una empresa de viajes de compras se incendió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 84, en jurisdicción de La Escondida. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15, cuando la Policía tomó conocimiento de un supuesto incendio de un colectivo de larga distancia. Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con el chofer, un hombre de 47 años, y su acompañante, de 29, quienes manifestaron que ambos se encontraban fuera de peligro.

Según informaron, el vehículo pertenecía a la empresa TOUR, dedicada a los viajes de compras. Además, indicaron que se dirigían a auxiliar a otro colectivo y que no transportaban pasajeros al momento del incendio.

Se incendió un colectivo de larga distancia sobre la Ruta 16
En jurisdicción de La Escondida.

Como consecuencia del fuego, la documentación del vehículo también resultó quemada. Los ocupantes señalaron que no recordaban el dominio del colectivo.

En el lugar trabajó personal de la División Bomberos de Presidencia de La Plaza, a cargo del sargento primero Mario Senger, que intervino para controlar y extinguir el foco ígneo.

Las circunstancias que originaron el incendio no fueron precisadas en el informe policial.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Hollywood

En sus memorias, el actor Eric Dane contó la brutal pelea que tuvo con otra figura de la TV en medio de un rodaje

El protagonista de “Grey’s Anatomy” murió en febrero y su autobiografía se publicó esta semana. Los detalles del incidente. Esta semana se publicó la...

5 días ago

Politica

Concejal de Pareja se rebela contra los recortes de Milei: “Hay que reducir el Estado, pero así no”

“No es lo mismo un achicamiento del Estado en La Matanza que en Rosales”, dijo el jefe de LLA en Punta Alta por los...

1 día ago

NOTICIAS

Cremas, cepillo de dientes y medias: así son los kits de viaje que recibieron los pasajeros del avión que lleva al Papa a Sudamérica

La periodista Elisabetta Piqué compartió un video en el que muestra los artículos que les entregaron a bordo del vuelo de ITA Airways. Hay...

3 días ago

NOTICIAS

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al ministro de Seguridad de Córdoba y enviarle fotos de un arsenal

El sospechoso tiene 27 años y fue arrestado durante un operativo policial en barrio Villa Boedo. Cuenta con antecedentes penales, entre ellos por robo...

3 días ago