Se incendió un colectivo de larga distancia sobre la Ruta Nacional 16: no hubo heridos

Un colectivo perteneciente a una empresa de viajes de compras se incendió durante la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 84, en jurisdicción de La Escondida. No se registraron personas lesionadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15, cuando la Policía tomó conocimiento de un supuesto incendio de un colectivo de larga distancia. Al llegar al lugar, los efectivos dialogaron con el chofer, un hombre de 47 años, y su acompañante, de 29, quienes manifestaron que ambos se encontraban fuera de peligro.

Según informaron, el vehículo pertenecía a la empresa TOUR, dedicada a los viajes de compras. Además, indicaron que se dirigían a auxiliar a otro colectivo y que no transportaban pasajeros al momento del incendio.

En jurisdicción de La Escondida.

Como consecuencia del fuego, la documentación del vehículo también resultó quemada. Los ocupantes señalaron que no recordaban el dominio del colectivo.

En el lugar trabajó personal de la División Bomberos de Presidencia de La Plaza, a cargo del sargento primero Mario Senger, que intervino para controlar y extinguir el foco ígneo.

Las circunstancias que originaron el incendio no fueron precisadas en el informe policial.