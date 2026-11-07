Sofía Calzetti cumplió el sueño de abrir su primer local: Sergio “Kun” Agüero y su hija Olivia fueron los invitados especiales

Aunque reparten su vida entre Miami y Buenos Aires, Sofía Calzetti sigue apostando por sus proyectos en la Argentina. La empresaria inauguró Casa Zettia, su primer local en Palermo, y estuvo acompañada por Sergio “Kun” Agüero y su hija Olivia. Una celebración que reunió moda, familia y amigos.

Hay momentos que marcan un antes y un después en la vida de un emprendedor. Y para la inauguración de Casa Zettia fue uno de ellos. Después de tres años de desarrollar su marca en el mercado argentino, la empresaria concretó un sueño: abrir su propio espacio de moda en el corazón de Palermo.

Pero no estuvo sola. Sergio “Kun” Agüero la acompañó en este paso tan importante de su carrera, junto a Olivia, la hija que tienen en común, que también fue protagonista de una celebración familiar cargada de emoción.

La pareja, que reparte su vida entre Miami y Buenos Aires, volvió a mostrar su complicidad en una ocasión muy especial. Esta vez, el centro de todas las miradas fue Sofía y su proyecto personal, que continúa creciendo y consolidándose en la Argentina.

Entre familiares, amigos, influencers y periodistas especializadas en moda, la inauguración se convirtió en una noche de festejo, música y encuentros.

El Kun Agüero y Olivia acompañaron a Sofía Calzetti en la inauguración de Casa Zettia

La apertura del local fue una ocasión para celebrar en familia. El exfutbolista estuvo presente para acompañar a su pareja, mientras que la pequeña Olivia, de dos años, también disfrutó del encuentro. En medio del cóctel y la música del DJ, la hija de la pareja se sumó al clima festivo de una noche que tuvo un significado especial para su mamá.

Sofía Cazetti y su hija Olivia.

La presencia del Kun reflejó el acompañamiento familiar en una nueva etapa profesional de Sofía, quien desde hace años desarrolla su faceta como empresaria y creadora de su propia marca de indumentaria.

Olivia en le local de Palermo.

Aunque buena parte de su vida transcurre en Miami, Calzetti mantiene un fuerte vínculo con Buenos Aires. La apertura de Casa Zettia es una muestra de esa apuesta por seguir creciendo en su país.

Casa Zettia: así es el nuevo local que Sofía Calzetti abrió en Palermo

Casa Zettia, el nuevo local que Sofía Calzetti abrió en Palermo

Ubicado en Armenia 1587, en pleno Palermo, el nuevo espacio refleja la estética personal de Sofía. La ambientación apuesta por una paleta de colores claros, muebles de líneas simples y una decoración minimalista, que transmite una sensación de amplitud y luminosidad. Todo está pensado para que la colección sea la verdadera protagonista.

Casa Zettia abrió en pleno corazón de Palermo.

La propuesta combina elegancia contemporánea con una estética descontracturada, en sintonía con el estilo que identifica a Calzetti.

Casa Zettia abrió en pleno corazón de Palermo.

La inauguración reunió a un grupo de invitados vinculados con la moda y el mundo digital, entre ellos Eva Bargiela y Samantha Trottier, además de amigos y periodistas especializadas.

Casa Zettia abrió en pleno corazón de Palermo.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, con cóctel, música y la oportunidad de recorrer el nuevo local.

Casa Zettia abrió en pleno corazón de Palermo.

Zettia, la marca de Sofía Calzetti que sigue creciendo en la Argentina

La marca comenzó con una propuesta de prendas cómodas, versátiles y de buena calidad.

El proyecto de Sofía nació de su interés por la moda y de su deseo de construir un camino profesional propio. La marca comenzó con una propuesta de prendas cómodas, versátiles y de buena calidad, pensadas para acompañar distintos momentos de la vida cotidiana. Con el tiempo fue ampliando sus colecciones y sumando nuevas categorías.

La colección apuesta por diseños funcionales y contemporáneos.

En Casa Zettia se pueden encontrar prendas confeccionadas en lycra y algodón pima, además de propuestas especiales de tejidos y sastrería urbana.

La colección apuesta por diseños funcionales y contemporáneos, con materiales seleccionados y una estética que busca combinar comodidad y sofisticación.

Eva Bargiela

La apertura de su primer local físico representa una nueva etapa para la marca, que hasta ahora había desarrollado buena parte de su actividad a través de la venta online.

A la inauguración asistieron varias influencers amigas de Sofía.

Samantha Trottier.

De Miami a Buenos Aires: la apuesta personal de Sofía Calzetti

Más allá de su relación con uno de los futbolistas argentinos más reconocidos, Sofía Calzetti construyó un recorrido propio dentro del mundo de la moda. Zettia nació como un emprendimiento personal y fue creciendo hasta convertirse en una marca con identidad, colecciones y, ahora, un espacio comercial en Buenos Aires.

Sofía junto a Olivia.

La inauguración también representa una decisión significativa: mientras comparte su vida familiar entre dos ciudades, eligió continuar invirtiendo en la Argentina y desarrollar aquí su proyecto.

El Kun Agüero dijo presente en la inauguración de Casa Zettia.

Y en esa noche tan especial, el apoyo de su familia tuvo un lugar destacado. Con el Kun a su lado y Olivia disfrutando del festejo, Sofía celebró mucho más que la apertura de una tienda: un sueño que comenzó como una idea personal y que hoy tiene su propia casa en Palermo.

Casa Zettia ya abrió oficialmente sus puertas en Armenia 1587, Ciudad de Buenos Aires, y recibe al público todos los días. La marca también continúa con su canal de venta online.