Ucrania bombardeó redes eléctricas tras volver a tener la conexión de Starshield: interrumpió suministros de agua y electricidad en Crimea

El Ministerio de Defensa de Kiev confirmó que el servicio militar de SpaceX volvió a operar por encima de los 161 km/h después de las restricciones que afectaron el uso de drones y otros equipos

Un bombardeo ucraniano provocó cortes de electricidad y agua en la Crimea ocupada por Moscú, mientras Rusia y Ucrania informaron nuevos lanzamientos masivos de drones durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Sergei Aksyonov, jefe de la península instalado por el Kremlin, afirmó que las interrupciones se produjeron tras un ataque con drones contra redes eléctricas situadas fuera de Crimea. “Como consecuencia de un incidente ocurrido en las principales redes eléctricas fuera de nuestra región, provocado por un ataque enemigo con un dron, se han impuesto restricciones al suministro de electricidad y agua”, escribió vía Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas derribaron 616 drones ucranianos en más de 20 regiones durante la noche. Las autoridades locales informaron que la caída de restos de los aparatos dejó varios heridos y provocó incendios. En la ciudad de Togliatti, a orillas del río Volga, un ataque con drones dañó infraestructura industrial, según el alcalde Ilya Sukhikh.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó, por su parte, que Rusia lanzó al menos 126 drones contra territorio ucraniano durante la misma noche y que sus defensas derribaron 101. Los servicios de emergencia ucranianos reportaron dos heridos en Kiev.

El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó este sábado que el servicio militar Starlink y Starshield volvió a operar por encima de los 161 kilómetros por hora, después de las restricciones que afectaron el uso de drones y otros equipos del Ejército ucraniano.

Un artillero del Batallón Especial de Fusileros de la región de Zaporizhzhia instala un sistema de internet por satélite Starlink en una posición cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania, 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Colaborador) Un artillero del Batallón Especial de Fusileros de la región de Zaporizhzhia instala un sistema de internet por satélite Starlink en una posición cerca de la línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania, 16 de octubre de 2026 (REUTERS/Colaborador)

Fuentes de la cartera indicaron a Ukrinform y Ukrainska Pravda que las Fuerzas de Defensa y los especialistas del Ministerio registraron la recuperación parcial del servicio durante la madrugada de este sábado.

El Ejército continúa con pruebas a velocidades mayores para establecer el límite superior del funcionamiento y determinar hasta qué punto se restableció la conexión.

El viernes, el presidente Volodimir Zelensky había denunciado que los límites de velocidad seguían vigentes, pese a las declaraciones de la Casa Blanca sobre una restitución del servicio. “La velocidad no se ha restablecido”, afirmó durante un discurso ante el Hudson Institute.

Zelensky sostuvo que las limitaciones de Starlink y Starshield dificultaron las operaciones ucranianas y cuestionó también la demora estadounidense en el envío de interceptores comprometidos para enfrentar misiles balísticos rusos.

Las restricciones provocaron que los equipos conectados a Starshield perdieran señal al superar las 100 millas por hora, equivalentes a unos 161 kilómetros por hora, lo que redujo la eficacia de drones ucranianos. El origen de la medida no quedó claro en un primer momento, ya que no se estableció si respondió a un problema técnico o a una decisión deliberada.

El presidente Volodimir Zelensky había denunciado que los límites de velocidad de Starshield seguían vigentes (Europa Press) El presidente Volodimir Zelensky había denunciado que los límites de velocidad de Starshield seguían vigentes (Europa Press)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que el consejero delegado de SpaceX, Elon Musk, “restableció” las funciones completas del servicio militar. “La verdad es que, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo que importa es que él lo ha restablecido”, afirmó.

La declaración siguió a una información de The Wall Street Journal que atribuyó a Musk la orden de ralentizar el servicio, en medio de versiones distintas entre SpaceX y la Casa Blanca sobre si el empresario actuó por decisión propia o a pedido de la administración estadounidense.

La recuperación parcial del sistema coincidió con un nuevo intento de relanzar los contactos diplomáticos. Zelensky presentó el martes una propuesta a Steve Witkoff, enviado de Trump para el conflicto, quien luego la transmitió a Moscú.

El viernes, Rusia y Ucrania realizaron un canje de prisioneros y anunciaron una tregua parcial para permitir la evacuación de la ciudad ucraniana de Oleshki, bajo ocupación rusa, antes de la reanudación de las negociaciones trilaterales mediadas por Estados Unidos el próximo mes.

(Con información de EFE y AFP)