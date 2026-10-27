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Yanina Latorre contó que una pareja le hizo una propuesta subida de tono en Madrid: “¿Estás para un trío?”

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La conductora relató el incómodo momento que vivió cuando una pareja joven se acercó a saludarla y le entregó una carta con una invitación inesperada.

Yanina Latorre contó la inesperada situación que vivió durante sus vacaciones en Madrid: una pareja se le acercó para saludarla y le entregó una carta con una propuesta sexual que la dejó desconcertada.

Al aire de El Observador, la conductora aseguró que no sospechaba nada extraño porque está acostumbrada a que argentinos la reconocieran en España y se acercaran a saludarla o a darle algún regalo.

“Una parejita divina… La chica, de unos 20 años y pico, me saludó y me dio una cartita. Les agradecí. Era una carta corta, entonces la leí, porque si es larga, las suelo guardar y después la leo más tranquila”, recordó.

Yanina Latorre rompió el silencio luego de que acusaran a su mamá y a su hermana de revender entradas para el partido de Leo Messi (Foto: Captura youtube)
Yanina Latorre rompió el silencio luego de que acusaran a su mamá y a su hermana de revender entradas para el partido de Leo Messi (Foto: Captura youtube)

Sin embargo, el contenido del mensaje la tomó por sorpresa. “Y cuando abro la cartita… ‘Hola Yanina somos tal y tal somos muy fan tuyos, te amamos, ¿estás para un trío?”, contó entre risas.

La tensión no terminó con la entrega de la nota. Según explicó, los jóvenes se quedaron en la barra del restaurante, a la espera de una respuesta. Incluso le dejaron un número de teléfono y una cuenta de Instagram, aunque ella decidió no contactarlos.

“Chicos, estaba la barra a mi izquierda, pero yo no quería mirar. En un momento tenía que pasar por ahí para ir al baño y no quería. Me di a la fuga. Le dije a mi amiga Meme ‘salgamos corriendo’”, relató sobre la reacción que tuvo junto a su amiga.

Además, explicó qué fue lo que más la incomodó del episodio: “Me intimidó, me intimidó el trío. ¿Sabés que fue lo que más me intimidó? Que se sentaron en la barra a esperar que yo les diga ‘vamos a cog…’”.

Yanina Latorre contó lo que le dijo a la pareja que le propuso un trío en un restaurant de Madrid.” (Foto: Captura Telefe)
Yanina Latorre contó lo que le dijo a la pareja que le propuso un trío en un restaurant de Madrid.” (Foto: Captura Telefe)

También hizo referencia a la diferencia de edad con quienes le habían hecho la propuesta. “No eran dos viejas. Yo tengo 60 años. Eran dos pibes de 20, un chico y una chica”, señaló.

La anécdota tuvo un detalle más: la dueña del restaurante se acercó a comentarle que había visto cómo la habían reconocido y le pareció un gesto lindo que le entregaran una carta. “Si supiera lo que decía la cartita, que me querían…”, bromeó al recordar el comentario.

“¡No sabés lo incómoda! Yo no me incomodo con nada, pero esto… ¡Se quedaron en la barra mirándome fijo!”, concluyó.

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