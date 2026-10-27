Tragedia en Corzuela: investigan la muerte de tres niños por asfixia por inmersión

La fiscala de Investigación N° 3 de Charata, María Gabriela Rafart Antón, confirmó que tres niños muy pequeños fallecieron a causa de asfixia por inmersión en la localidad de Corzuela. El trágico suceso generó conmoción en la comunidad y movilizó a las autoridades judiciales y policiales durante la noche y la madrugada para esclarecer los detalles del hecho.

En el marco de las primeras diligencias, la funcionaria judicial detalló las tareas llevadas a cabo por los peritos y los equipos forenses en el lugar del hecho. “Se estuvo trabajando toda la noche, la madrugada, recepcionando declaraciones testimoniales, haciendo el descargo de algunas cámaras de seguridad”, indicó la fiscala en La Mañana de Natagalá, al tiempo que añadió que el médico forense constató que los menores no presentaban lesiones.

Consultada sobre las circunstancias del caso y la ubicación de la laguna, situada a unas cinco cuadras de la vivienda donde se encontraban, la representante del Ministerio Público señaló que el predio posee medidas de seguridad. “Está todo restringido ahí, pero bueno, pasan como son niños pequeños pasan por abajo de lo que tiene las vallas que tiene ahí”, explicó respecto del acceso de los menores.

Finalmente, Rafart Antón precisó que la denuncia se formalizó tras detectarse la ausencia de los niños y que la investigación continúa abierta para recolectar nuevos testimonios. “Estimativamente habrá concurrido treinta minutos, cuarenta minutos más o menos cuando se percata la abuela que los nenes no estaban, ella salió a buscarlos y ahí dando aviso a los vecinos”, concluyó la funcionaria.