La crecida no da tregua en el Chaco: más de 2 mil evacuados en las zonas ribereñas

El parte oficial de este lunes registró 543 hogares bajo agua. Puerto Vilelas, Barranqueras e Isla del Cerrito concentran la mayor afectación, mientras el Paraná se mantiene en 7,21 metros.



La emergencia hídrica en el Chaco continúa sin señales de retroceso. El reporte oficial difundido a las 7.27 de este lunes contabilizó 2.026 personas evacuadas y autoevacuadas, distribuidas en 543 hogares, con alertas vigentes en distintos municipios de la provincia.

Puerto Vilelas, bajo alerta roja, es la localidad más golpeada: registra 639 evacuados y 507 autoevacuados. Le siguen Colonia Benítez, en alerta naranja, con 408 evacuados y 35 autoevacuados en Antequeras; Barranqueras, también en rojo, con 253 evacuados; e Isla del Cerrito, con 142.

En los centros de contención provincial permanecían alojadas 156 personas de 49 familias: 13 en Antequeras, 32 en San Pedro Pescador, 105 en la ex fábrica Kagiva y 6 en La Usina. Las mediciones de la APA marcaron 7,21 metros para el Paraná en Barranqueras y 7,97 para el Paraguay en Isla del Cerrito.

Basail y Margarita Belén no reportaron novedades, mientras que Resistencia, General Vedia, La Leonesa, Las Palmas y Puerto Bermejo siguen en alerta. El panorama obliga a mantener el operativo de asistencia y monitoreo en toda la zona.

