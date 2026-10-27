Detuvieron a dos hombres con más de un kilo de cocaína en un operativo vial

El procedimiento comenzó cerca de Fortín Lavalle y continuó en el puesto de control de Puerto Lavalle. La droga incautada pesó 1.010 gramos y fue valuada en unos 16 millones de pesos.

Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos durante un operativo vial en el interior del Chaco, luego de que efectivos policiales encontraran más de un kilo de cocaína. El procedimiento se inició durante la madrugada en inmediaciones del acceso a Fortín Lavalle y continuó en el puesto de control de Puerto Lavalle.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli, quienes solicitaron la intervención de la División Operaciones Drogas Interior para inspeccionar el caso.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Juan José Castelli.

Durante la revisión, los efectivos detectaron un paquete rectangular que contenía una sustancia blanquecina. Tras realizar el pesaje y la prueba de campo, confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 1.010 gramos . Según la estimación policial, la droga tiene un valor aproximado de 16 millones de pesos .

Qué secuestraron durante el operativo

Además del estupefaciente, la Policía secuestró una camioneta Toyota Hilux , tres teléfonos celulares, un reloj digital y 482.000 pesos en efectivo . También incautaron documentación y una antena satelital.

Encontraron a dos personas con cocaína en Castelli

Como parte de las tareas de inspección, personal especializado revisó el vehículo con la ayuda de un can antinarcóticos, cuyo resultado fue negativo.

Los dos hombres quedaron detenidos en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes .

En el caso interviene la Fiscalía Federal con sede en Presidencia Roque Sáenz Peña , mientras que la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial continúa con las diligencias correspondientes.