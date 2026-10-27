Cuenta regresiva para recibir al Papa en Uruguay: advertencias a voluntarios y una capilla en el Centenario

En el Estadio Centenario, convertido en centro de operaciones, se arma el escenario y los voluntarios se preparan para una jornada extensa. En uno de los vestuarios se instaló una espacio para acompañar espiritualmente a quienes trabajan en la organización

Faltan 10 días para que el papa León XIV pise América Latina por primera vez desde que es el líder de la Iglesia Católica. Su llegada a Uruguay, del 6 de noviembre, implicará el inicio de una gira que se extenderá hasta el 17 de noviembre y también incluye a Argentina y Perú. El viaje del pontífice ha generado furor en la población que, en solo tres horas, agotó las entradas que había disponibles para el Estadio Centenario.

En este lugar, conocido como momento histórico del fútbol mundial, se realizará una de las actividades principales: la vigilia papal del sábado 7. Se habilitaron unas 59.000 entradas y, ante la alta demanda, se habilitaron otros espacios fuera del estadio, en el que se podrá seguir la celebración a través de pantallas. Por esos lugares también pasará el pontífice para saludar a los fieles.

Hace unos días comenzó el armado del escenario en el Estadio Centenario y “va muy rápido”, dijo Sebastián Pinazzo, el coordinador general de la visita del papa, al canal 12 uruguayo. Ese sábado las puertas del estadio se abrirán a las tres de la tarde.

Obras en el Estadio Centenario para hacer el escenario del papa (Captura Telemundo/Canal 12) Obras en el Estadio Centenario para hacer el escenario del papa (Captura Telemundo/Canal 12)

En el lugar se instalarán dos pantallas gigantes que permitirán hacer un seguimiento del resto de las actividades del pontífice: su recorrida por Casavalle –un barrio periférico de Montevideo– y sus palabras en la Universidad Católica del Uruguay.

El Estadio Centenario se convirtió, además, en el comando central de la organización de la llegada del papa.

En la tardecita de este lunes unos 300 voluntarios estuvieron en la platea de la Tribuna América del Estadio Centenario. Allí recibieron indicaciones sobre cómo pueden ayudar en el evento. Les contaron, por ejemplo, que el día será ser largo y que ellos tendrían que estar unas dos horas antes. Recién serán liberados cuando el estadio esté vacío.

León XIV pronunciará 26 discursos, homilías y saludos en su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre León XIV pronunciará 26 discursos, homilías y saludos en su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre

Fueron más de 3.000 los anotados para desempeñar esta tarea, consignó ese canal.

Los arcos del estadio todavía estaban colocados este lunes, pero se van a correr y se va a colocar una alfombra especial. Además, se instaló una pequeña capilla para quienes están trabajando en la organización en uno de los vestuarios. Allí se celebran misas.

“Es una gran ayuda y una gran alegría para esta semana previa que va a ser muy intensa de trabajo”, dijo Pinazzo.

Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy) Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

La Iglesia Católica uruguaya celebró la ratificación de León XIV de que visitará a Uruguay.

“Ya no hay dudas. Tampoco teníamos ninguna duda de que el papa quería e iba a venir. Es un lindo gesto del papa el haber querido darnos esta confirmación, que no tenía por qué darla porque nunca había habido un suspensión. Me parece que fue una decisión de él comunicarla”, comentó Pinazzo.

Minutos antes de su comentario, el papa había expresado en la red social X: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú”.

La agenda en Uruguay

Según la agenda oficial, el papa estará tres días en Uruguay. Llegará el 6 de noviembre y ese mismo día tendrá un acto cívico en la Plaza Independencia, recibirá las llaves de Montevideo y tendrá una celebración en la catedral capitalina. Al otro día viaja a Paysandú, en el norte del país, y por la tarde recorrerá el barrio periférico Casavalle, irá a la Universidad Católica del Uruguay y cerrará con una celebración en el Estadio Centenario. Al día siguiente irá a Florida, a 100 kilómetros, donde está el Santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.