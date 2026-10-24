SNAP en Texas: quiénes pierden los cupones de alimentos bajo la nueva ley y qué hacer si la solicitud está atrasada

Nuevas exigencias laborales y restricciones migratorias dejaron fuera del programa a cientos de miles de beneficiarios, mientras la agencia estatal procesa apenas seis de cada diez trámites dentro del plazo de 30 días

Texas registró en septiembre la cifra más baja de beneficiarios de cupones de alimentos en 17 años. Apenas 2,8 millones de personas figuraban inscritas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), un beneficio federal que ayuda a familias de bajos ingresos a comprar comida. La caída fue de un 20,8% en un solo año, la más pronunciada en dos décadas, según datos de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC), informó The Texas Tribune.

El desplome no se debe a que la gente viva mejor. “Al mismo tiempo que se observa esta inscripción en mínimos históricos, la necesidad en nuestras comunidades alcanza niveles récord”, afirmó Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas, una red estatal de bancos de alimentos, en declaraciones a The Texas Tribune.

La nueva ley federal amplió los requisitos de trabajo

La causa principal es la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), aprobada por el Congreso en 2025. La ley amplió los requisitos de empleo que deben cumplir los beneficiarios para conservar la ayuda. Antes, solo los adultos sin hijos menores de 54 años debían demostrar un mínimo de horas de trabajo al mes. Ahora esa exigencia también aplica a padres con hijos de 14 años o más y a personas de hasta 64 años.

La norma, además, eliminó la elegibilidad para refugiados y para numerosos migrantes con estatus legal. Las personas indocumentadas ya estaban excluidas del programa.

La ley federal One Big Beautiful Bill Act amplió los requisitos de empleo para adultos de hasta 64 años (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo) La ley federal One Big Beautiful Bill Act amplió los requisitos de empleo para adultos de hasta 64 años (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

Para calificar, una familia de cuatro integrantes debe percibir un ingreso mensual igual o inferior a USD 4.421.

Los menores concentran más de la mitad de las pérdidas

La mitad de los beneficiarios en Texas son menores de edad, y los niños representan más de la mitad de las pérdidas desde septiembre de 2025. La cifra de inscritos menores de cinco años es la más baja en más de 20 años.

Sin el cupón, los menores dejan de calificar para almuerzos escolares gratuitos y pierden prioridad en la lista de espera para guarderías subsidiadas.

Solo el 64% de las solicitudes se resuelve dentro del plazo legal

A la restricción legislativa se suma un cuello de botella burocrático. En septiembre, la HHSC procesó apenas el 64% de las solicitudes dentro del plazo legal de 30 días, frente al 91% del mismo mes de 2025. El gobierno federal exige un mínimo del 95% para no recortar financiamiento al estado.

Familias relataron a The Texas Tribune que esperaron meses para recibir una respuesta, y en muchos casos esa respuesta fue un rechazo. La agencia atribuyó las demoras a los nuevos mandatos federales: “Los nuevos requisitos de SNAP exigen una revisión exhaustiva de cada caso para garantizar la integridad del programa”, indicó Guillermo Zenizo Lindsey, vocero de la HHSC.

Texas podría asumir hasta USD 2.000 millones en costos adicionales por errores de pago

La pérdida del cupón de alimentos retira el acceso a almuerzos escolares gratuitos para los estudiantes del estado (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo) La pérdida del cupón de alimentos retira el acceso a almuerzos escolares gratuitos para los estudiantes del estado (REUTERS/Kaylee Greenlee/File Photo)

La OBBBA también estableció un esquema de costos compartidos. Si Texas no baja su tasa de error en pagos —hoy cercana al 9%— por debajo del 6%, deberá asumir hasta USD 2.000 millones adicionales en el ciclo presupuestario 2028-2029. La comisionada ejecutiva de la HHSC, Stephanie Muth, declaró ante la Legislatura estatal que reducir esa tasa es su prioridad máxima.

Organizaciones civiles advierten que ese esfuerzo de precisión generó un atasco que alcanza también a Medicaid, cuyas solicitudes revisa el mismo personal. “No queremos que niños o adultos mayores se vayan a dormir con hambre porque los trabajadores estatales no logran avanzar con la pila de solicitudes”, señaló Diana Forester, de Texans Care for Children, al medio texano.

Los bancos de alimentos restringen visitas y productos ante la mayor demanda

En las zonas rurales de Texas, donde la dependencia de SNAP es mayor, el golpe es directo. Brookshire Brothers, cadena de supermercados que en varias localidades del este del estado es la única fuente de alimentos, registró una baja en las compras con cupones. Varios bancos de alimentos asociados a Feeding Texas comenzaron a restringir la frecuencia de visitas y la cantidad de productos que entregan.

Cómo consultar el estado de una solicitud atrasada

Texas afrontará costos adicionales de hasta USD 2.000 millones si no reduce la tasa de error en las transferencias (REUTERS/Kaylee Greenlee) Texas afrontará costos adicionales de hasta USD 2.000 millones si no reduce la tasa de error en las transferencias (REUTERS/Kaylee Greenlee)

La HHSC recomienda consultar el estado del trámite a través de su portal YourTexasBenefits.com o llamar al 2-1-1, la línea de asistencia social del estado. Organizaciones como Feeding Texas y Texans Care for Children ofrecen orientación gratuita sobre los requisitos actualizados y los plazos de respuesta.