Juan Román Riquelme habló sobre la llegada de Thiago Almada a River y aclaró: “Nunca le dijimos que venga a Boca”

Juan Román Riquelme se refirió a la llegada de Thiago Almada a River y aclaró que Boca nunca intentó convencer al futbolista para que se sumara al equipo. En la semana previa al Superclásico, el presidente del Xeneize habló sobre su vínculo personal con el campeón del mundo y dejó en claro que le desea lo mejor en su carrera.

“Nosotros nunca le dijimos a Thiago Almada que venga a nuestro club. Lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, tengo fotos con él de chiquito. Manda amigos a la cancha. Le deseo que esté bien y que disfrute. Lo quiero mucho”, expresó Román en diálogo con AZZ.

Riquelme y su amor por Tigre: “Somos todos bosteros”

Durante la entrevista, el presidente de Boca también recordó su vínculo con Tigre, club al que su padre lo llevaba a ver los sábados cuando era chico. Sin embargo, aclaró que en su familia el fanatismo por el Xeneize siempre estuvo por encima de cualquier otra identificación futbolística.

“Mi papá me llevaba a ver a Tigre los sábados, pero nosotros somos todos bosteros. No tuvimos ni chance de elegir, somos hinchas de Boca”, contó.

Por último, Riquelme dejó una frase que resume su manera de entender el fútbol y el sentido de pertenencia: “No hay nada más lindo que ser hincha de Boca. Podés cambiar tu novia, tu mujer, lo que sea, pero cuando amás a tu club eso no lo cambiás nunca”.

Las polémicas de Conmebol con Boca

“Yo creo que siempre es importante pelear todos los torneos. Para nosotros, era muy importante seguir en la Copa Libertadores; eso es clarísimo. Coincido en que la segunda amarilla de Bareiro no fue ni falta”.

“Se está perdiendo mucho que cuando un jugador está fingiendo, tiene que ser amonestación, porque si no, vos podés hacer lo que quieras. Es complicado”.

“Tuvimos el día de Cruzeiro en nuestra casa; tuvimos 30 minutos que le echaron uno a ellas y cuando creíamos que lo podíamos ganar, no lo pudimos hacer. Contra la católica jugamos de local y no pudimos ganar. Eso a nosotros nos dolió mucho, pero el equipo miró mucho para adentro, tuvo autocrítica y, si está en la situación que está, en parte es porque eso le sirvió. Los chicos han aprendido que hemos cometido errores y ojalá en este tiempo que queda lo podamos hacer bien”.

La presión de ganar la Copa Libertadores con Boca

“Siempre hay que soñar. Después es futbol, es deporte, pero necesitas suerte también. Nos toca jugar contra Flimense y tenemos tanta suerte de que nos tocó en la cancha de ellos. Igualmente, hemos hecho un partido bueno; siempre va a quedar en la cabeza si llegábamos a los penales y Romero iba a seguir siendo importante. Me levanto cada día pensando en que vamos a volver a ganar. Lo único que quiero es que el hincha de Boca esté contento y eso me hace bien. Se vive de ilusiones y ojalá que a final de año terminemos contentos”.

La ampliación de la Bombonera

“Hay reglas; no se puede hacer un estadio a 100 metros del que está. En las elecciones pasadas, la oposición presentó que iban a hacer uno a media cuadra. Ninguno se animó a decir que eso no se puede”.

“La Bombonera, el otro día salió algo. Estamos cada día trabajando, tenemos mucha ilusión, nuestro estadio está cada vez mejor y claro que si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más para que vayan más hinchas a nuestro estadio, lo vamos a hacer con toda la felicidad del mundo. Al hincha no le vamos a mentir nunca”.

“Nosotros vamos a seguir adelante y, si podemos lograr agrandar nuestra casa, lo vamos a hacer con mucha felicidad, que es lo que queremos”.