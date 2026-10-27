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Los influencers cordobeses Jere Fijo y Gina Casinelli anunciaron su separación tras recorrer el país en motorhome

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La pareja confirmó el fin de su relación al cierre de “Cordobeses en ruta”, el proyecto que los llevó por distintos puntos de la Argentina y Chile.

Jere Fijo y Gina Casinelli decidieron tomar caminos separados después de varios años juntos. La ruptura se conoció días después de que anunciaran el final de Cordobeses en ruta, el proyecto que los llevó a recorrer distintos lugares en motorhome y que había reunido a una comunidad de seguidores alrededor de sus viajes.

La noticia fue confirmada por ambos en declaraciones a La Voz. “Sí, nos separamos y también llegó a su fin el proyecto que compartíamos. Fue una etapa de experiencias increíbles, viajes y muchos aprendizajes que significó un enorme crecimiento personal y profesional para mí. Me llevo muchísimo de todo lo vivido”, expresó Casinelli.

Además, se refirió a cómo encara este momento de su vida y dejó en claro que piensa seguir adelante con sus proyectos personales. “Hoy, ante esta nueva realidad, me toca empezar a construir una nueva etapa, sin dejar de lado los sueños y las pasiones que siempre me acompañaron”, agregó.

Jere Fijo y Gina Casinelli se separaron después de ponerle fin a su proyecto de viajes en motorhome. (Foto: Instagram / jerefijo)
Jere Fijo y Gina Casinelli se separaron después de ponerle fin a su proyecto de viajes en motorhome. (Foto: Instagram / jerefijo)

Por su parte, Jere también confirmó la ruptura, aunque prefirió mantener los detalles de la separación en el ámbito privado. “Sí, es cierto que con Gina nos separamos y que Cordobeses en ruta llegó a su fin. Es un momento muy personal y triste, así que prefiero cuidar los detalles”, manifestó.

El anuncio que despertó sospechas entre sus seguidores

La primera señal de que algo había cambiado en la pareja llegó con el comunicado en el que anunciaron el cierre de Cordobeses en ruta. Después de compartir durante años sus recorridos por la Argentina y otros países, los creadores de contenido informaron que la aventura llegaba a su fin.

“Después de tantos kilómetros, aventuras y momentos compartidos queremos contarles que el proyecto Gina y Jere – Cordobeses en ruta llega a su fin”, escribieron en una publicación de Instagram.

Jere Fijo y Gina Casinelli explicaron por qué su relación llegó a su final. (Foto: Instagram / jerefijo)
Jere Fijo y Gina Casinelli explicaron por qué su relación llegó a su final. (Foto: Instagram / jerefijo)

En el mismo mensaje, agradecieron a quienes los habían acompañado durante el recorrido: “Gracias de corazón por habernos acompañado en este viaje, por cada mensaje, cada encuentro y por tanto cariño. Nos llevamos recuerdos inolvidables y la alegría de haber compartido esta aventura con ustedes. Gracias por haber sido parte de nuestra historia”.

La publicación llamó la atención de sus seguidores, que venían preguntando por la ausencia de nuevos videos y actualizaciones de sus viajes. Entre los comentarios aparecieron consultas como “¿Qué pasa que no suben más videos?” y “Chicos, ¿por qué no aparecen?”.

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