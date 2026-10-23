ESPAÑA “El tarado de Milei está destrozando la Argentina” Manuela Bergerot

La visita de Javier Milei a España generó este jueves un tenso cruce, con insultos al presidente argentino, durante una sesión en la Asamblea regional de Madrid.

Todo comenzó cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elogió a Milei durante una reunión legislativa.

“Me hablan (mal) de Milei cuando resulta que es el país que más crece económicamente de toda Hispanoamérica. Según el Fondo Monetario Internacional, económicamente la Argentina está creciendo cuatro veces lo que México cuando llegó Milei”, dijo Ayuso.

Además, afirmó: “Los precios estaban disparados cuatro veces más. Está combatiendo a la pobreza, que es de lo que ustedes viven”.

Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP, derecha) se reunió con Milei durante la reciente visita que realizó a España el presidente argentino.