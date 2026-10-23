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ESPAÑA “El tarado de Milei está destrozando la Argentina” Manuela Bergerot

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Manuela Bergerot cuestionó a la referente del Partido Popular por reunirse más veces con el presidente argentino que con los docentes de las escuelas públicas locales.

 

La visita de Javier Milei a España generó este jueves un tenso cruce, con insultos al presidente argentino, durante una sesión en la Asamblea regional de Madrid.

Todo comenzó cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, elogió a Milei durante una reunión legislativa.

“Me hablan (mal) de Milei cuando resulta que es el país que más crece económicamente de toda Hispanoamérica. Según el Fondo Monetario Internacional, económicamente la Argentina está creciendo cuatro veces lo que México cuando llegó Milei”, dijo Ayuso.

Además, afirmó: “Los precios estaban disparados cuatro veces más. Está combatiendo a la pobreza, que es de lo que ustedes viven”.

Díaz Ayuso, del Partido Popular (PP, derecha) se reunió con Milei durante la reciente visita que realizó a España el presidente argentino.

 

 

“El tarado de Milei que está destrozando la Argentina”

Poco después, fue cuestionada por la legisladora nacida en Argentina Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid (izquierda).

“Le molestan los profesores que cantan, las docentes infantiles que cortan la (avenida) Castellana y los que acampan en la Puerta del Sol. ¿No será que no le gustan los madrileños? Se ha reunido más veces con Milei que con los profesores de escuelas públicas. Se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando la Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos”, declaró.

Javier Milei y la presidenta de la Comunidd de Mdrid, Isabel Diaz Ayuso, se reunieron en Madrid (Foto de archivo: REUTERS/Violeta Santos Moura)
Javier Milei y la presidenta de la Comunidd de Mdrid, Isabel Diaz Ayuso, se reunieron en Madrid (Foto de archivo: REUTERS/Violeta Santos Moura)

“Milei ha arrasado con las universidades de los jóvenes, con las pensiones de los abuelos. Milei es el sueño húmedo de todos los que, como usted, quieren un mundo más difícil para los que no tienen nada y más fácil para los que ya lo tienen todo. La motosierra de Milei es el modelo de los que no se exigen sacrificios y solo nos ofrecen miseria”, prosiguió.

Además, señaló: “Así que le mando un mensaje al pueblo argentino. Confiamos en ustedes, confiamos en que van a acabar con Milei. Y a todos los que quieren traer sus políticas de miseria a España, les digo: el 29 de noviembre se van a quedar con las ganas porque vamos a volver a ganar las elecciones”.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a elecciones anticipadas el 29 de noviembre tras el fracaso de un proyecto de vivienda en medio de las protestas contra los desalojos que coparon Madrid y otras ciudades españolas.

Bergerot es hija de Adolfo Bergerot y María de las Mercedes Uncal, que salieron de la Argentina durante la última dictadura militar y se exiliaron en España.

 

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