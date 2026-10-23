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Video viral: un nene quiso pedirle un autógrafo a Messi, el personal de seguridad lo frenó y Antonela Roccuzzo reaccionó

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El pequeño fanático finalmente pudo obtener la firma del capitán argentino que salía del hotel junto a su esposa en Oviedo, España.

La llegada de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo a España revolucionó a los fanáticos en las inmediaciones del Hotel de la Reconquista, donde la pareja se alojó antes de la gala de los Premios Princesa de Asturias 2026. En medio del imponente despliegue de seguridad diagramado por las autoridades locales, un gesto de la empresaria rosarina rompió con el protocolo y se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Durante la tarde de este jueves, cientos de seguidores se congregaron detrás de las vallas de protección con la esperanza de conseguir una foto o un autógrafo del histórico capitán de la Selección argentina. En ese contexto, un pequeño simpatizante intentó sortear el cerco para acercarse al futbolista, pero los efectivos de seguridad le cerraron el paso para contener la multitud.

Antonela advirtió de inmediato la situación. Mientras caminaba junto al astro rosarino, la esposa de Leo hizo una clara seña con la mano dirigida al personal de custodia para solicitarles que permitieran el avance del niño.

El pedido fue atendido al instante por los agentes, lo que le permitió al joven fanático atravesar la valla y cumplir su objetivo: cruzar unas palabras con el diez y llevarse sus botines firmados. La secuencia finalizó con el agradecimiento del nene y el aplauso de los presentes que presenciaron la escena.

El video del momento comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, cosechando miles de interacciones y comentarios que destacaron la empatía y la sencillez de la pareja en medio del revuelo generado en la capital asturiana. La visita de la familia Messi continuará este viernes con la entrega oficial del galardón a la trayectoria deportiva en el Teatro Clara Campoamor.

Antonela Roccuzzo acompañó a Messi por Oviedo. (Foto: EFE)
Antonela Roccuzzo acompañó a Messi por Oviedo. (Foto: EFE)

El significado del Premio Princesa de Asturias y los ganadores anteriores

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce no solo el “deslumbrante talento” y la “excepcional trayectoria” de Messi, sino también su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”, según destacó el jurado.

En los últimos años, este galardón fue entregado a figuras como Serena Williams, Carolina Marín, Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, el Equipo Olímpico de Refugiados, Teresa Perales, Carlos Sainz, Lindsey Vonn, los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki, y la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks.

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