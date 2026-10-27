Julieta Prandi reveló el motivo que le impide reconciliarse con Emanuel Ortega

Julieta Prandi no quiere saber nada con Emanuel Ortega, de quien se separó a tan solo 27 días de haberse casado. La desilusión fue tan grande que ni siquiera existe la posibilidad de una reconciliación a futuro.

Así lo dio a entender ella misma en sus últimas declaraciones públicas, donde explicó cuál es el motivo que le impide darse otra oportunidad.

“Él es una persona que necesita estar seduciendo, necesita revalidarse todo el tiempo sin medir a quién va a lastimar”, le confió a Fernanda Iglesias en un mensaje privado.

Aseguran que Emanuel Ortega engañó a Julieta Prandi con una cantante (Foto: Instagram/petitjotao)

Además, sostuvo que lo único que desea en este momento es alejarse para poder sanar. “Una cosa aprendí de toda la mierda que me tocó en esta vida y es que primero debo respetarme yo, jamás negociar mi paz. Yo ya no puedo con esto, me siento superhumillada”, cerró con el corazón destrozado.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega estuvieron en pareja durante seis años. (Foto: @jprandi)

Dónde están las pertenencias de Emanuel Ortega

La semana pasada, Julieta Prandi regresó a la Argentina luego de unas mini vacaciones en Brasil. Luego de retirar la valija fue sorprendida por un cronista de LAM (América) en Ezeiza y no pudo esquivar preguntas sobre su separación, la que dio a conocer a través de un comunicado en Instagram.

La modelo sostuvo que mientras ella estuvo de viaje, Emanuel Ortega aprovechó para sacar sus cosas de la vivienda que compartían. “Ya pasó por casa y por supuesto que cuando necesite va a pasar a buscar (lo que falte). En cinco años de convivencia las cosas son de los dos”, pronunció.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega: una ruptura inesperada. (Foto: @jprandi)

Sobre el final de su historia de amor, Emanuel Ortega fue contundente en un posteo. “Hago esta única excepción con el fin de pedir por favor que cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes. Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad.. y eso duele”, se quejó.