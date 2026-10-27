Connect with us

Hi, what are you looking for?

Espectáculos

“Hay que ser valientes”: el conmovedor posteo de Denisse González tras recibir el alta de su cuarta internación

Published

La ex “Gran Hermano” anunció en sus redes sociales que pudo regresar a su casa, donde continuará con el tratamiento.

Denisse González volvió a su casa después de atravesar una nueva internación. Feliz por el alta médica, compartió un video en el que contó cómo atraviesa este momento. “Nunca estamos realmente listos, solo hay que ser valientes”, sostuvo con optimismo.

En las imágenes, musicalizadas con “The Climb”, de Miley Cyrus, la influencer y maquilladora mostró parte de su paso por el centro de salud. Además, aprovechó la publicación para agradecerles a quienes estuvieron pendientes de su salud y la acompañaron durante este tiempo.

“Y si algo me quedó claro en todo este tiempo, es que no estoy sola”, expresó. Luego, dedicó unas palabras a su entorno y a las personas que le hicieron llegar su cariño: “Gracias de corazón a todos los que me bancan, me acompañan y me tiran siempre la mejor. No saben lo mucho que significa para mí. Los quiero”.

El posteo que compartió Denisse González para dar a conocer que recibió el alta médica. (Foto: Instagram / denisse_belen_gonzalez)
El posteo que compartió Denisse González para dar a conocer que recibió el alta médica. (Foto: Instagram / denisse_belen_gonzalez)

Entre los mensajes de agradecimiento, Denisse destacó especialmente el respaldo de su novio, Bautista Mascia, su familia, sus amigas y sus seguidores. Aunque recibió el alta, continuará con el tratamiento desde su hogar.

El diagnóstico que recibió Denisse González y los tratamientos que debió atravesar

La influencer contó que en agosto le detectaron púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), una afección que provoca una disminución de las plaquetas y puede generar complicaciones relacionadas con los sangrados. A partir de ese momento, tuvo que modificar su vida cotidiana y afrontar distintos tratamientos médicos.

“Venía trabajando todos los días hasta que esto me frenó todo. Pasé semanas de tratamientos, corticoides, dos internaciones y tampoco hice nada de actividad física”, había explicado.

Bautista Mascia acompañó a Denisse González en todo momento. (Foto: Instagram/bautimascia_)
Bautista Mascia acompañó a Denisse González en todo momento. (Foto: Instagram/bautimascia_)

El proceso incluyó nuevas internaciones y estudios para seguir de cerca la evolución de la enfermedad. A fines de septiembre, por ejemplo, contó que debía realizarse una punción de médula ósea. Incluso se permitió bromear sobre la experiencia después del procedimiento: “No lo recomiendo, está muy extremo (todo salió bien)”.

Desde entonces, sus publicaciones reflejaron los altibajos de su recuperación y la necesidad de mantener controles médicos frecuentes. En ese sentido, la última baja en el nivel de plaquetas volvió a llevarla al hospital.

In this article:
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LO QUE TE PERDISTE

Politica

LEANDRO Zdero, de fiesta en Corrientes mientras Chaco se inunda y más de mil chaqueños abandonan sus hogares

El gobernador participó de una celebración en la provincia vecina mientras las inundaciones obligaban a 1.194 personas a dejar sus viviendas. Su presencia en...

4 días ago

Politica

Juan Grabois se metió en la interna del peronismo y definió quién sería el candidato natural si Cristina Kirchner no compite

El diputado nacional planteó su postura sobre la interna opositora, explicó qué escenario imagina sin Cristina Kirchner y dejó una señal sobre el futuro...

2 días ago

Mundo

SNAP en Texas: quiénes pierden los cupones de alimentos bajo la nueva ley y qué hacer si la solicitud está atrasada

Nuevas exigencias laborales y restricciones migratorias dejaron fuera del programa a cientos de miles de beneficiarios, mientras la agencia estatal procesa apenas seis de...

4 días ago

Politica

Itai Hagman cuestionó el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $LIBRA: “Es realmente insólito”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Itai Hagman, cuestionó el sobreseimiento de Javier Milei y Karina Milei en la causa $LIBRA. Durante...

4 días ago