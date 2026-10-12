Mónica Frade pidió debatir la mora, la discapacidad y el DNU 70/23 en Diputados

La diputada pidió sesionar el 15 para debatir el DNU 70/23 y advirtió sobre el recorte presupuestario a las universidades.

(BUENOS AIRES).- “Porque hay temas sumamente sensibles, como la mora y la Emergencia en Discapacidad”, dijo Mónica Frade, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires e integrante de la Coalición Cívica, al pedir que la Cámara de Diputados sesione el jueves 15. La legisladora reclamó que la jornada se realice para debatir esos asuntos y rechazar el DNU 70/23.

Frade cuestionó el alcance de las reformas incluidas en el decreto. “Debemos rechazarlo porque ese DNU reforma códigos de fondo, civil y comercial, aduanero, de defensa de la competencia”, afirmó. También objetó los motivos para dictarlo: “Es un DNU del que no había urgencia y necesidad, sino que modificó y arrasó con más de 300 leyes.”

Mónica Frade admitió que los números “no cierran” y defendió que la sesión sirviera para mostrar qué sectores respaldaban el decreto. “Convalidar eso es un error y es una deuda que la política tienen con la sociedad argentina; pero para eso hay que tener 129 votos que, obviamente, no los vamos a tener el día 15; pero me parece bueno que en la foto se comience a ver con claridad quienes quieren eso y quienes aún perdiendo las votaciones vamos a insistir con eso”, sostuvo.

Sobre el quórum, Frade dijo que la oposición no lo alcanzaría, pero que la sesión debía hacerse aunque perdiera las votaciones. “Entendemos que no vamos a llegar al quorum, antes de la destrucción de la Corte nos estaban faltando una docena. Pero más allá de eso no podemos dejar de hacer la sesión, aunque se pierdan, las sesiones hay que hacerlas igual”, señaló.

Universidad, mora y endeudamiento

La convocatoria a la 5.ª Marcha Federal Universitaria coincidirá con la sesión y busca exigir al Gobierno Nacional que cumpla con el financiamiento de las universidades. Frade cuestionó el Presupuesto y advirtió: “El 15, además, está la marcha universitaria, la cual es otra deuda que también se tiene porque en el Presupuesto le quita otro 30% a la universidad pública; es decir que, de aprobarse las universidades ya no van a poder funcionar.”

Mónica Frade también vinculó la situación de la educación pública con su preocupación por la mora y el endeudamiento. “Lo que somos de la universidad pública sabemos lo que significa; y el tema mora y endeudamiento me quita el sueño porque es un tema acuciante donde cada vez más argentinos va a estar en esa situación”, dijo.

Frade cuestionó el retraso en la Cámara de Diputados y criticó lo que llamó una maniobra del Gobierno. “No podemos explicar el retraso que ha tenido la Cámara de Diputados porque esto sucedió hace dos años y medio en el Senado, y no debemos hacernos los distraídos con esta maniobra del Gobierno”, afirmó.