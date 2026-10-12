Gestión Zdero. “Se van a París, se sacan fotos, pero no le resuelven los problemas a la gente”, aseguró Capitanich

El senador nacional Jorge Capitanich cuestionó la gira europea del gobernador Leandro Zdero y advirtió sobre el endeudamiento de las familias chaqueñas, la crisis del sector productivo y el deterioro de las rutas nacionales.

En declaraciones al programa La Otra Campana, de LT7 Radio Corrientes, Capitanich criticó las prioridades de los gobernadores que viajaron a Francia para participar de encuentros con empresarios e inversores.

“Se van a París, comen muy bien, pasean por París, hablan con el presidente, pero la verdad es que no le resuelven los problemas a la gente”, afirmó.

El legislador cuestionó los resultados concretos de esas gestiones y preguntó: “¿Para qué sirve viajar? ¿Para qué sirve sacarse fotos? Si en definitiva la gente está peor”.

La crítica estuvo dirigida a la gira europea de Zdero, que comenzó con su participación en la Argentina Week de París, del 30 de septiembre al 2 de octubre, junto al presidente Javier Milei y otros gobernadores, y continuó en Barcelona con reuniones empresariales e institucionales. Según informó el Gobierno chaqueño, el objetivo fue promover inversiones, ampliar mercados y establecer vínculos comerciales para la provincia.

Declaraciones de Capitanich en LT7 de Corrientes.

Endeudamiento familiar y crisis productiva

Capitanich sostuvo que cerca de 200.000 familias chaqueñas se encuentran endeudadas y en situación de morosidad, con serias dificultades para afrontar sus obligaciones económicas.

También señaló los problemas que atraviesan las empresas forestales de Machagai, Presidencia de la Plaza y otras localidades, donde advirtió sobre una fuerte caída de las ventas y el cierre de establecimientos.

El exgobernador vinculó estas dificultades con la situación económica nacional y cuestionó las prioridades del Gobierno provincial frente a los problemas que atraviesan las familias y los sectores productivos.

Rutas deterioradas y recursos que no llegan

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la falta de inversión en infraestructura vial. Capitanich denunció que, debido a la reducción de recursos provenientes del impuesto a los combustibles con afectación específica, se dejarían de invertir unos 6.000 millones de dólares en infraestructura y logística durante tres años.

Según su planteo, esa reducción de fondos contribuye al deterioro de las rutas nacionales y afecta directamente la actividad económica.

También cuestionó la disminución de recursos coparticipables y transferencias de compensación a las provincias, mientras los gobernadores mantienen reuniones políticas con el Presidente.

Unificación de las elecciones

En el plano provincial, Capitanich volvió a defender su propuesta de unificar las elecciones nacionales y provinciales de 2027 mediante una enmienda constitucional. Recordó que el oficialismo justificó la eliminación de las PASO por el ahorro de recursos y sostuvo que realizar los comicios de manera simultánea permitiría avanzar en ese mismo objetivo.

Capitanich cuestionó los resultados de la gira europea de Zdero y su relación con Milei, mientras crecen las dificultades económicas de las familias chaqueñas y los reclamos de los sectores productivos.