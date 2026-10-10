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Sitech Castelli se sumó al rechazo al proyecto oficialista que voltea la cláusula gatillo

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El gremio advirtió que la iniciativa del gobierno de Zdero prohíbe los mecanismos automáticos de indexación salarial. Se declaró en estado de alerta máxima y exigió la reapertura de paritarias.
Fesich Sitech Castelli cuestionó esta semana el proyecto de ley 3331/26, impulsado por el gobierno de Leandro Zdero, para regular la actualización de los salarios docentes.

Mediante un comunicado, se sumó a la postura de otros sindicatos provinciales sostuvo que la propuesta “busca establecer por ley la prohibición explícita de los mecanismos automáticos de indexación salarial”.

“De aprobarse, la cláusula gatillo quedará eliminada de forma permanente, atando el sueldo docente a la discrecionalidad de la disponibilidad de caja del Gobierno”, alertaron. Para el gremio, se pretende “convertir el ajuste en ley” y legislar “para empobrecer a quienes sostienen la educación pública”.

La organización se declaró “en estado de alerta máxima” y calificó la situación como “la mayor estafa electoral y laboral de la historia democrática de la provincia”. Además, remarcó que la eliminación de la cláusula implica un recorte cercano al 40% respecto del índice de precios real y un endeudamiento masivo del sector. También criticó las bonificaciones fijas, a las que llamó “parches en negro”, por resultar insuficientes frente a la suba de tarifas y alimentos.

Finalmente, exigió la inmediata reapertura de la Mesa de Paritarias, el archivo del proyecto y el pago urgente de las cinco cláusulas gatillo adeudadas.

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