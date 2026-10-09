Alerta tendencia: las zapatillas total black son el nuevo objeto de deseo, así se lleva la tendencia más cool

Con suela negra, siluetas deportivas y un espíritu urbano, las zapatillas total black se convierten en el calzado favorito de la temporada. La Generación Z las adoptó primero, pero hoy conquistan los looks más trendy sin importar la edad.

Las zapatillas dejaron de ser un complemento exclusivamente deportivo para convertirse en el gran aliado de los estilismos urbanos. Y si hay un modelo que hoy pisa fuerte entre las insiders de la moda es el de las zapatillas completamente negras, incluso con la base o suela del mismo color.

Urbanas, versátiles y con una estética mucho más sofisticada que las clásicas zapatillas blancas, las total black irrumpen como el nuevo objeto de deseo de las fashionistas. Se llevan con sastrería, jeans, vestidos lenceros, faldas midi e incluso con looks de oficina, demostrando que el negro sigue siendo el mejor comodín del guardarropa.

Zapatillas total black, el nuevo objeto de deseo de las fashionistas.

Aunque fueron las integrantes de la Generación Z quienes impulsaron esta tendencia desde las redes sociales, hoy el fenómeno trasciende edades. Su diseño limpio y monocromático las convierte en una inversión inteligente para quienes buscan un calzado cómodo sin resignar estilo.

Por qué las zapatillas negras son la tendencia que reemplaza a las blancas

Durante varias temporadas, las zapatillas blancas dominaron el street style. Sin embargo, la moda empieza a inclinarse hacia propuestas más sobrias y funcionales, donde el negro absoluto gana protagonismo.

Son súper versátiles.

La clave está en su capacidad para integrarse con facilidad a cualquier look. Además de ser más fáciles de mantener impecables, aportan un aire contemporáneo que combina a la perfección con la estética minimalista y la influencia del lujo silencioso que sigue marcando el pulso de la moda.

Se llevan para todo y con todo.

Desde conjuntos de sastrería relajada hasta leggings, denim o vestidos, las zapatillas total black elevan cualquier outfit con un toque moderno y urbano.

Una buena apuesta fashion.

Los modelos de running también inspiran esta tendencia

Dentro de esta corriente, muchas marcas comenzaron a reinterpretar sus siluetas deportivas para llevarlas al uso cotidiano. Es el caso de modelos lifestyle inspirados en zapatillas de running, que conservan la comodidad y la transpirabilidad propias del universo deportivo, pero suman una estética más refinada para acompañar los looks de todos los días.

Unas zapatillas unisex que no tienen edad.

Entre ellos aparece la Hyperboost Euphoria de Adidas, una versión lifestyle de una silueta de running que combina diseño audaz con confort, y que ya comenzó a verse fuera del ámbito deportivo. Referentes del fútbol internacional como Jude Bellingham, Lionel Messi y Pedri la incorporaron a sus estilismos fuera de la cancha, una tendencia que también se extendió al cuerpo técnico de la AFA y a integrantes de la Selección Argentina.

Combinan con todo

Lo cierto es que, más allá de un modelo puntual, las zapatillas total black confirman que el calzado deportivo atraviesa una nueva etapa: una en la que el diseño, la funcionalidad y la moda conviven en un mismo par.