Zaira Nara confirmó que la nueva sastrería se lleva con bermudas

La modelo apostó por un conjunto de lino en color off white compuesto por blazer y bermudas, una de las tendencias más fuertes de la temporada. Lo completó con stilettos en punta al tono para lograr un estilismo sofisticado, femenino y perfecto para la oficina.

Si hay una prenda que este verano pisa fuerte en el universo de la sastrería, esa es la bermuda. Más sofisticada que un short y mucho más versátil, se convierte en la aliada ideal para construir looks elegantes sin resignar frescura. Y acaba de confirmarlo.

Además, el lino se convierte en uno de los grandes protagonistas del guardarropa. Liviano, fresco y de caída natural, es el tejido elegido para atravesar los días de calor con elegancia sin resignar comodidad. Por su textura aporta un aire relajado y sofisticado que encaja a la perfección con la tendencia de la nueva sastrería.

El elegante look de Zaira Nara.

En tonos neutros como el off white, el lino gana aún más protagonismo. Su aspecto natural potencia la luminosidad del look y lo convierte en una opción versátil que funciona tanto para la oficina como para eventos de día o una salida after office. Zaira Nara demuestra que un traje de lino con bermudas puede ser tan refinado como un clásico conjunto de pantalón, pero con un espíritu mucho más fresco y actual.

Zaira Nara le dio el visto bueno a la sastrería con bermudas, la tendencia chic del verano

La modelo compartió un estilismo protagonizado por un conjunto de lino en color off white, integrado por un blazer de corte relajado y una bermuda de tiro alto. Una propuesta minimalista que demuestra cómo la nueva sastrería apuesta por siluetas más descontracturadas, pero igual de sofisticadas.

Un look súper elegante y versátil

Para completar el outfit, eligió stilettos blancos en punta y de taco alto, un clásico que estiliza la figura y eleva instantáneamente cualquier look. El cabello lacio, con raya al medio, y un maquillaje natural terminaron de construir una imagen pulida y atemporal.

La bermuda se convierte en la nueva protagonista de la sastrería

Lejos de ser una prenda exclusivamente casual, la bermuda ganó un lugar privilegiado en las colecciones de primavera-verano y se posiciona como una de las piezas clave de la nueva sastrería femenina.

La modelo convirtió la bermudas como tendencia.

Combinada con un blazer de la misma tela y en una paleta neutra como el off white, logra un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad. Es una alternativa ideal al clásico pantalón de vestir, especialmente para los días de calor, y funciona tanto para un look de oficina como para un almuerzo, una reunión o un evento de día.

Un buen traje de lino, accesorios minimalistas y zapatos de taco en punta son suficientes para crear un estilismo chic, moderno y absolutamente en tendencia.Zaira Nara.

Zaira Nara demuestra que la fórmula es simple pero infalible: un buen traje de lino, accesorios minimalistas y zapatos de taco en punta son suficientes para crear un estilismo chic, moderno y absolutamente en tendencia.