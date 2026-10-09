Oro y plata en los ojos: la apuesta de Chanel que marca tendencia en maquillaje

El maquillaje del desfile primavera-verano 2027 de Chanel propone una combinación magnética: delineado dorado, sombras plateadas y piel luminosa. Los labios rojos también tienen su lugar, en otra versión que concentra todo el protagonismo en la boca.

Hay detalles que alcanzan para transformar un maquillaje. Un trazo que atrapa la luz, un reflejo sobre los párpados o una boca roja sobre una piel fresca. En las imágenes del backstage de Chanel primavera-verano 2027, esos pequeños gestos construyen una propuesta con personalidad y muchas ideas para llevar a nuestros propios looks.

El foco más llamativo está en los ojos: un delineado dorado de acabado metálico que recorre las pestañas superiores y se prolonga hacia afuera, acompañado por una sombra fría y luminosa. Una combinación que invita a jugar con el brillo sin recargar el rostro.

Delineado dorado y sombra plateada: la dupla que se lleva todas las miradas

En uno de los looks del backstage, el dorado dibuja una línea definida que termina en una pequeña ala ascendente. El trazo tiene presencia y un brillo que recuerda al metal pulido.

El make up que impone Chanel

Sobre el párpado, una sombra de reflejos plateados, con matices gris azulados, aporta profundidad y se difumina suavemente hacia el pliegue. La luminosidad también aparece cerca del lagrimal, donde ayuda a destacar la mirada.

La mezcla de tonos cálidos y fríos es lo que vuelve especialmente interesante esta propuesta. Oro y plata conviven en un mismo maquillaje y cada uno conserva su protagonismo: la sombra crea un fondo delicado y el delineado aporta definición.

Para acompañarlos, las cejas mantienen una apariencia natural y las pestañas dejan que se luzca el trabajo sobre el párpado.

Piel luminosa y labios suaves para equilibrar el brillo

En las fotos, la piel conserva su textura y muestra un acabado fresco, con luminosidad sobre los pómulos. El rubor aporta un tono rosado suave, sin bordes marcados.

Piel luminosa y labios suaves

Los labios que acompañan el delineado metálico también siguen esa dirección: un rosa natural con brillo sutil, que completa el maquillaje sin competir con los ojos.

Ese equilibrio ofrece una de las claves para adaptar el look: elegir dónde concentrar la atención y trabajar el resto del rostro con tonos suaves y capas livianas.

Labios rojos: la otra apuesta del maquillaje de Chanel

El backstage también muestra una segunda propuesta: labios de un rojo intenso, con contorno definido y acabado ligeramente satinado, acompañados por ojos de apariencia casi desnuda.

Labios rojos

En esta versión, la boca organiza todo el look. Las cejas se ven naturales, los párpados tienen una luminosidad discreta y la piel mantiene la misma frescura que en el maquillaje de ojos metálicos.

Labios rojos

Son dos caminos que comparten una idea: un detalle expresivo sobre un rostro de aspecto liviano. El dorado ilumina la mirada; el rojo aporta fuerza a la sonrisa.

Cómo recrear el delineado dorado de Chanel

Para hacer una versión inspirada en las imágenes del desfile, podés seguir estos pasos:

Unificá la piel con una base liviana. Aplicá corrector donde lo necesites y sumá un rubor rosado bien difuminado. Extendé una sombra plateada suave sobre el párpado móvil. Difuminá los bordes para que el color se funda con la piel. Trazá una línea dorada junto a las pestañas superiores. Usá un delineador apto para ojos y prolongá el extremo en una pequeña ala. Peiná las cejas y definí ligeramente las pestañas. La intensidad del delineado puede ser suficiente para destacar la mirada. Completá con labios rosados de brillo sutil. Un bálsamo con color permite recrear ese efecto fresco.

Para una adaptación más discreta, podés llevar solamente el delineado dorado sobre el párpado, sin sumar la sombra plateada. Un gesto sencillo que recoge el detalle más distintivo de esta propuesta de Chanel.