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El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud”

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El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, contó que están trabajando para reunir los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate en el recinto. “Soy optimista en la búsqueda de lo que necesitamos”, afirmó.

El Presidente argentino envió un mensaje al pontífice y manifestó su acompañamiento ante las noticias sobre su estado de salud.

El presidente Javier Milei expresó un mensaje de apoyo al papa León XIV y manifestó la solidaridad de la Argentina ante la preocupación por su salud.

“Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud”, expresó el mandatario, en un mensaje dirigido al líder de la Iglesia católica.

El mensaje presidencial puso el foco en el acompañamiento y los deseos de recuperación para el pontífice, en un gesto que trasciende las diferencias políticas y destaca la dimensión espiritual de la figura papal.

La evolución del estado de salud de León XIV y las comunicaciones oficiales del Vaticano serán claves para conocer las novedades sobre su situación.

 

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