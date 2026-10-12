Peronismo busca quitar beneficios a empresas chilenas ante “negocios ilegales” en Malvinas

El diputado propone denunciar dos acuerdos bilaterales tras el regreso de la conexión marítima entre Punta Arenas y las islas, prevista para noviembre.

En plena discusión por las Islas Malvinas, el diputado nacional de Unión por la Patria, Guillermo Michel, anunció este sábado la presentación de un proyecto para quitar beneficios económicos y fiscales a empresas chilenas que invierten en la Argentina. La iniciativa del dirigente del peronismo surgió tras el anuncio del regreso de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, con una navegación prevista para noviembre.

El legislador cuestionó la decisión de restablecer ese servicio comercial y la consideró una falta de solidaridad de Chile con el reclamo argentino de soberanía. Por eso, propuso que el Gobierno nacional denuncie dos acuerdos bilaterales que otorgan ventajas a las inversiones y a determinadas rentas de empresas chilenas en el país.

El proyecto de Guillermo Michel por la ruta comercial a Malvinas

La propuesta apunta a dejar sin efecto el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y el convenio para evitar la doble imposición fiscal, aprobado por la Ley 27.274. Según Michel, esos acuerdos contemplan beneficios para empresas chilenas que operan en la Argentina, incluidos límites a determinadas retenciones sobre dividendos, intereses y regalías.

El planteo está vinculado con el retorno de la ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, está prevista para noviembre. El servicio busca abastecer a los habitantes de las islas y restablecer una conexión comercial regular.

Para Michel, la decisión chilena entra en contradicción con el reclamo argentino sobre el territorio y sus recursos naturales. “Malvinas es una causa nacional. La defensa de su territorio y sus recursos naturales es una prioridad”, argumentó. El legislador también sostuvo que la Argentina no debería mantener ventajas económicas y fiscales para empresas de un país que, según su interpretación, colabora con actividades comerciales en las islas.

En ese sentido, aclaró que su propuesta no busca romper las relaciones diplomáticas ni cerrar el diálogo con Chile. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, afirmó Michel. Y agregó que ambos países deben revisar las condiciones de sus acuerdos si continúan las diferencias por la cuestión Malvinas.

La iniciativa abre una discusión sobre el vínculo entre el reclamo de soberanía, las relaciones comerciales y los tratados bilaterales. El proyecto propone denunciar esos convenios, pero su presentación no implica que los beneficios hayan quedado eliminados ni que la medida esté vigente.