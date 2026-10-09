Mató a un hombre en una plaza, se arrepintió y la familia de la víctima le dio una respuesta inesperada: “Te perdono”

Un hombre de 25 años, reconoció haber asesinado a otro durante un tiroteo en una plaza de Puerto Madryn, Chubut, y protagonizó un inesperado intercambio durante una audiencia judicial. Después de admitir su responsabilidad por el crimen, pidió disculpas a los familiares de la víctima y recibió una respuesta inesperada: el hermano del hombre asesinado le dijo que lo perdonaba.

El acusado, identificado como Pablo García, reconoció haber efectuado los disparos que provocaron la muerte de Marcelo Bruno Medel el 10 de noviembre de 2024 en el barrio 630 Viviendas. Durante la audiencia, admitió su responsabilidad y expresó su arrepentimiento: “Pido perdón, me equivoqué”.

El hecho ocurrió alrededor de las 16, cuando Medel se encontraba comiendo pizza y tomando cerveza en una plaza ubicada cerca de las calles Magallanes y Héroes de Malvinas, junto a Rafael Aidar Chávez, con quien García sostenía un conflicto.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, García apareció detrás de un paredón y disparó al menos siete veces con una pistola calibre .380. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Medel y le provocó una grave lesión pulmonar que terminó causándole la muerte.

Durante su declaración, el acusado aseguró que no tenía intenciones de matar a la víctima y explicó que mantenía un conflicto previo con Chávez. Según su versión, había recibido agresiones y amenazas durante los días anteriores al crimen.

“Lo lamento mucho por la familia lo que he cometido. Voy a pagar mi error. Que me perdonen y yo voy a pagar mi error”, sostuvo ante la jueza Marcela Pérez Bogado.

Uno de los momentos más destacados de la audiencia ocurrió cuando Maximiliano, hermano de la víctima, tomó la palabra y se dirigió directamente al acusado: “Nunca se va a justificar. Cuando salgas vas a poder ver a tu familia. Nosotros no lo vamos a ver más”, le reprochó.

Sin embargo, a pesar del dolor por la pérdida de su hermano, decidió aceptar las disculpas: “Yo te perdono, de corazón te digo. He orado por vos para que puedas encontrarlo. Yo ya te perdoné”, expresó.

Además, le pidió que reflexionara sobre las consecuencias de sus actos y cuestionó que hubiera disparado en un espacio público: “Pero el que te tiene que perdonar no soy yo, Dios te tiene que perdonar. Espero que reflexiones. Disparaste en una plaza donde había gente y niños”, agregó.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado, luego de que García aceptara su responsabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los familiares de la víctima estuvieron presentes durante la audiencia y aceptaron esta modalidad para cerrar el proceso judicial.

En ese marco, el acusado recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión, sin libertad condicional. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jorge Bugueño y Fernando Blanco.

Antes de finalizar la audiencia, la jueza Pérez Bogado destacó la importancia del reconocimiento de responsabilidad y del pedido de disculpas para los familiares de Medel: “Que este sea el principio para empezar a sanar y seguir adelante”, expresó la magistrada al cerrar la audiencia.