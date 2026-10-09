La modelo apostó por una manicura en tono nude translúcido, con acabado brillante y forma almendrada. Un diseño minimalista que realza el color natural de la uña y refleja la estética quiet luxury que domina las tendencias beauty.

Las tendencias beauty evolucionan hacia una estética cada vez más natural y sofisticada, y volvió a convertirse en fuente de inspiración. A través de una historia de Instagram, la modelo mostró su nueva manicura, una apuesta minimalista que confirma el reinado del estilo quiet luxury.

En lugar de colores intensos o diseños llamativos, eligió un tono nude translúcido que se funde con el color natural de la uña. El acabado brillante potencia ese efecto saludable y prolijo que hoy domina las tendencias, con manos impecables que transmiten elegancia sin esfuerzo.

Esta manicura responde a una de las corrientes más fuertes del momento: uñas que realzan la belleza natural con tonos sutiles, acabados luminosos y un estilo atemporal que combina con cualquier look.

Zaira Nara confirmó la tendencia quiet luxury con la manicura más elegante de la temporada

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Por qué las uñas almendradas siguen siendo las favoritas

Otro de los detalles que se robó todas las miradas fue la forma almendrada. Con laterales suavemente afinados y una punta redondeada, este diseño estiliza visualmente los dedos y aporta un aire femenino y sofisticado.

Zaira Nara confirmó la tendencia quiet luxury con la manicura más elegante de la temporada

Además de favorecer a casi todas las manos, las uñas almendradas son una de las formas más elegidas en los salones porque combinan elegancia y practicidad. Se adaptan tanto a manicuras minimalistas como a diseños más elaborados, aunque esta temporada se imponen en su versión más natural.

La tendencia beauty que dominará la temporada

La elección de Zaira Nara confirma que el lujo silencioso también llegó a la manicura. Las uñas nude de efecto natural, con brillo impecable y forma almendrada, se consolidan como una de las tendencias beauty más fuertes del momento.

Uñas efecto natural.

Inspiradas en la estética quiet luxury, dejan de lado los excesos para apostar por una belleza discreta, refinada y atemporal, donde la clave está en lucir manos cuidadas, saludables y naturalmente elegantes.